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15 квітня • оновлено в 22:06
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Комаровський розповів, чи вбиває сонце коронавірус

1.3т
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Ультрафіолет не вбиває коронавірус COVID-19, на це здатний тільки імунітет людини.

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Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у своєму відеоролику, опублікованому на YouTube (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Чи вбиває сонце коронавірус? Комаровський дав відповідь

"Я маю вас засмутити. Рентген і флюорографія не вб'ють вірус. Не займайтеся дурницями. Убити вірус в організмі може тільки ваш імунітет. У переважній більшості випадків він це зробить самостійно без вашої допомоги", – зазначив лікар.

Комаровський також нагадав, що ультрафіолет є дуже потужним фактором, який сприяє онкології шкіри.

"Рак шкіри має прямий зв'язок з інтенсивністю ультрафіолетового випромінювання", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта заявив, що підвищення температури повітря і настання тепла не завадить поширенню коронавірусу в Україні.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Он круче Супрун. надо реально петицию делать. Вирусолог против Санитарки.
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Суспільство

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