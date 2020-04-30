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1 травня • оновлено в 00:38
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Комаровський розповів, чи лікує марихуана коронавірус

1.1т
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Лікуватися марихуаною слід тільки в тих країнах, де вона дозволена, однак хворим на коронавірус COVID-19 вона не допоможе.

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Про це заявив лікар Євген Комаровський у своєму ролику, опублікованому 30 квітня на його каналі в YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Чи допомагає марихуана хворим на коронавірус: Комаровський дав відповідь

"Марихуаною можна лікуватися тільки тоді, коли це дозволено у вашій країні. Вона не допомагає поліпшити дихальні симптоми, від неї вам не стане легше", – зазначив він.

Комаровський рекомендує звертатися до лікарів людям, які вважають, що марихуана може зменшити тривожність.

"Якщо ви вважаєте, що марихуана зменшує вашу тривогу, то настійно рекомендується саме при коронавірусній інфекції лікувати тривожність не марихуаною, а більш ефективними сучасними засобами, для чого слід звернутися до лікарів", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики прийшли до висновку, що щоденне куріння марихуани пошкоджує легені і збільшує ризик інфікування коронавірусом COVID-19.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
марихуана
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