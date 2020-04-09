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9 квітня • оновлено в 17:28
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Комаровський розкритикував лайфхак про маску з жіночої прокладки

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Відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський стверджує, що якщо скласти одразу декілька захисних масок або приклеїти всередину жіночу гігієнічну прокладку, то це ніяк не захистить від коронавірусу.

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Оскільки такий спосіб "зміцнити" маску ніяк не вплине на її захисні функції. Про це він розповів у відео на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на запитання підписників (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Розумієте, ті, хто таке радить, це не лікарі... Я бачив такі фільми: вони спочатку кладуть на маску прокладку, а далі сперечаються, що туди накапати – спирт, прополіс, або ж накришити імбир", – оцінив лайфхак від "лікарів із інтернету" Комаровський.

Комаровський розкритикував лайфхак про маску з жіночої прокладки

За його словами, захисна медична маска все одно не прилягає до обличчя герметично, тому повітря все одно буде проходити.

"Якщо через маску проходить повітря, значить, через неї проходить і вірус. Якщо можете дихати, то і вірус вдихнете. Тому, робіть правильні висновки", – підкреслив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, завкафедрою інфекційних хвороб медуніверситету імені Богомольця, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що порада боротися з коронавірусом за допомогою медичної маски, жіночої прокладки і прополісу є цілковитою маячнею.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
лайфхак
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