Відомий лікар і блогер Євген Комаровський показав, як правильно мити та дезинфікувати руки.

Педіатр провів цікавий експеримент, в якому йому допоміг епідеміолог Андрій Александрін. Відео опубліковано на каналі Комаровського на YouTube.

Так, педіатр закритими очима повинен був помити руки, але замість мила або антисептика для наочності була використана фарба і медичні рукавички.

Комаровський показав, як правильно мити руки

В результаті білих плям у Комаровського не залишилося – він повністю зафарбував рукавички. "Я взагалі цар. Подивіться, як я рівномірно все зробив. Я став поважати сам себе. Я здав іспит!" – захопився він своїм результатом.

Однак Александрін звернув увагу, що Комаровський вміє відмінно мити руки, оскільки є професійним лікарем. Іншим глядачам він порадив ретельніше займатися цим процесом і не забувати про зап'ястя.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Комаровський заявив, що найвищий ризик "зустрітися" з COVID-19 існує не в громадських місцях або на відкритому повітрі, а у власному будинку.

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