Люди зможуть повернуться до звичайного життя після пандемії коронавірусу COVID-19, коли в їхній країні протягом 28 днів не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

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Таку заяву зробив відомий лікар Євген Комаровський, посилаючись на висновки епідеміологів. Відповідний відеоролик з'явився на Youtube-каналі медика (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Більшість епідеміологів сходяться у думці про те, що розслабиться можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль в країні не буде діагностовано нових випадків захворювання", – підкреслив лікар.

Комаровський назвав термін повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу. Ілюстрація

Також, за його словами, важливо те, щоб не було ризику проникнення коронавірусу з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський заявив, що ібупрофен при підозрі на захворювання коронавірусом COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

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