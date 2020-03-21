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21 березня • оновлено в 11:11
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Комаровський назвав термін повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу

24т
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Люди зможуть повернуться до звичайного життя після пандемії коронавірусу COVID-19, коли в їхній країні протягом 28 днів не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

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Таку заяву зробив відомий лікар Євген Комаровський, посилаючись на висновки епідеміологів. Відповідний відеоролик з'явився на Youtube-каналі медика (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Більшість епідеміологів сходяться у думці про те, що розслабиться можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль в країні не буде діагностовано нових випадків захворювання", – підкреслив лікар.

Комаровський назвав термін повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу. Ілюстрація

Комаровський назвав термін повернення до нормального життя після пандемії коронавірусу. Ілюстрація

Також, за його словами, важливо те, щоб не було ризику проникнення коронавірусу з-за кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський заявив, що ібупрофен при підозрі на захворювання коронавірусом COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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