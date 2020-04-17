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17 квітня • оновлено в 21:27
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Командувач Нацгвардії Балан заразився коронавірусом

15.5т
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Командувач Національною гвардією Микола Балан заразився коронавірусом.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко ввечері в п'ятницю, 17 квітня.

Незважаючи на те, що тест показав "плюс", захворювання проходить майже безсимптомно, стан здоров'я Балана задовільний.

"Генерал Балан із сьогоднішнього дня перебуває на самоізоляції. Всі особи, які з ним контактували останнім часом, пройдуть тестування", – повідомив Геращенко.

Микола Балан

Микола Балан

Ліга.нет

"Національна гвардія продовжує виконувати покладені на неї завдання в повному обсязі. Обов'язки Командувача Національної гвардії виконує перший заступник, генерал-лейтенант Володимир Кондратюк", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в лавах ЗСУ зафіксували другу смерть від COVID-19. Всього в армії України підтверджено 28 випадків інфікування.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Микола Балан Антон Геращенко
Місце
Україна
Тег
Національна гвардія
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