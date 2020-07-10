Колишній ув'язнений і шахрай: ким виявився затриманий СБУ кремлівський куратор 'ДНР'

Журналісти з'ясували, що співробітником ГРУ Росії і куратором військового спрямування "ДНР", про затримання якого Служба безпеки України повідомила 7 червня, виявився колишній в'язень Андрій Кунавін.

Як пише російське видання The Insider, Кунавін з шахрая перетворився на людину, яка спілкувалася з керівництвом ГРУ і ФСБ, контактувала з колишнім помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим і допомагала "вирішувати питання" на місцях.

Як відзначають журналісти, Кунавін – громадянин України, який народився 5 липня 1984 роки (до такого ж висновку, але вже на підставі своїх джерел, дійшло видання Цензор.НЕТ ). Він був арештований в 2010 році і засуджений до чотирьох років ув'язнення за викрадення машини і розкрадання 200 тисяч євро. Звільнили Кунавіна 12 червня 2014 року, а судячи з даних мобільного телефону, зареєстрованого на його ім'я, він почав користуватися мобільним зв'язком вже в серпні 2014 року. Протягом усієї другої половини 2014 року він здійснював постійні поїздки між Росією, Донбасом і Києвом, пишуть журналісти.

Крім своїх п'яти українських паспортів на ім'я Андрія Кунавіна він також використовував російський паспорт під ім'ям Андрій Миколайович Анікєєв. Він зареєстрував свою російську сім-карту на цей російський паспорт і мав (неактивний) обліковий запис VK під цим ім'ям.

Андрей Кунавин

Однак за кордон він їздив, схоже, тільки за своїм українським паспортом, котрий дозволяв безвізовий в'їзд в ЄС. У жодних російських базах даних осіб з даними з його російського паспорта не значиться.

"Судячи з його дзвінків, він активно спілкувався зі злочинцями, політиками і підприємцями. Так, наприклад, одним з його частих контактів був знаменитий злодій Вадим Гужва, що спеціалізується на викраденні картин", – сказано в матеріалі.

Іншою людиною, яка часто спілкувалася з Кунавіним, був російський політик Василь Дума – член Ради Федерації з 2004 по 2011 рік. Малося на увазі, що він представляє в сенаті Костромську область, але, як повідомляється, в основному він проводив час на своїй віллі в Ніцці. Також з 2005 року він значився головою координаційної ради українських громадських організацій в Росії.

Як стверджують журналісти, також Кунавін мав робочі відносини з Сурковим.

"Поки залишається неясним, як Кунавін його біографією дрібного шахрая зміг завоювати достатню довіру російських політиків і силовиків, щоб доручити йому посередницьку роль у відносинах з донбаськими "республіками", – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, СБУ оприлюднила запис розмов затриманого в столиці штатного співробітника російського ГРУ, який брав участь у створенні "розвідуправління ДНР", кураторами з Москви. З них стає відомо про міжвідомчі "війни" між ГРУ і ФСБ за контроль над ватажками терористичної організації "ДНР".

Учасники розмов згадують прізвища директора ФСБ Олександра Бортнікова і його заступників Андрія Бурлаки і Сергія Смирнова, помічника президента РФ Владислава Суркова, керівників "ДНР" Олександра Захарченка, Олександра Бородая та інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що СБУ затримала в Києві позаштатного співробітника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил Росії, громадянина Андрія К. стало відомо 7 липня.