Коли знімуть карантин в Україні: пояснення

Адаптивний карантин в Україні буде діяти до 22 червня. Далі все залежатиме від ситуації з захворюваності після всіх етапів його ослаблення.
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Кожен новий етап пом'якшення карантину настає раз у 10 днів.
Карантин в Україні буде діяти щонайменше до 22 червня
Так, із 5 червня уряд України дозволив:
особам, старшим за 60 років, не дотримуватися самоізоляції;
буде запущено внутрішні авіаперельоти;
перевезення пасажирів легковими автомобілями дозволять у кількості до п'яти осіб разом із водієм (без урахування дітей у віці до 14 років);
кафе й ресторани зможуть приймати відвідувачів усередині закладів;
знімуть заборону на проведення релігійних заходів у приміщенні за умови перебування не більше однієї людини на 1,5 м²;
буде дозволено проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, в віддаленому режимі.
На наступному етапі з 15 червня запустять закордонне авіасполучення.
Водночас у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль регіональна комісія ТЕБ та НС буде зобов'язана зібратися позачергово і скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні доцільно послаблювати карантин, незважаючи на постійне зростання захворюваності на коронавірус.
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