Коли закінчиться карантин в Україні: названі терміни

В Україні карантин через коронавірус ввели в усіх регіонах 12 березня. Уже тоді влада оголосила, що попередня дата його закінчення – 3 квітня.
До цього дня будуть діяти всі обмеження, введені в рамках карантину.
Карантин в Україні
Ілюстрація
Що зробили на час карантину в Україні
Призупинено навчання в університетах, школах і садках;
Скасовано масові заходи;
Закрито державні кордони;
Припинено роботу ТРЦ і закладів;
Закрито метро в Києві, Харкові, Дніпрі.
У той же час, влада зазначає, що дата закінчення карантину може бути скоригована в залежності від динаміки поширення коронавірусу в Україні. Деякі експерти-медики припускають, що основна частина заборон може бути збережена до літа.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 18 березня, в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті у зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метрополітен. У всіх населених пунктах ввели заборону на перебування понад 10 осіб в салоні транспортного засобу.
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