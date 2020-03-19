Коли закінчиться карантин в Україні: названі терміни

В Україні карантин через коронавірус ввели в усіх регіонах 12 березня. Уже тоді влада оголосила, що попередня дата його закінчення – 3 квітня.

До цього дня будуть діяти всі обмеження, введені в рамках карантину.

Карантин в Україні Ілюстрація

Що зробили на час карантину в Україні

Призупинено навчання в університетах, школах і садках;

Скасовано масові заходи;

Закрито державні кордони;

Припинено роботу ТРЦ і закладів;

Закрито метро в Києві, Харкові, Дніпрі.

У той же час, влада зазначає, що дата закінчення карантину може бути скоригована в залежності від динаміки поширення коронавірусу в Україні. Деякі експерти-медики припускають, що основна частина заборон може бути збережена до літа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 18 березня, в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті у зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метрополітен. У всіх населених пунктах ввели заборону на перебування понад 10 осіб в салоні транспортного засобу.

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