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4 травня • оновлено в 23:04
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Коли закінчиться карантин в Україні: дати

12.4т
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Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня очікується ослаблення карантинних заходів.

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Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду, продовження карантину після 22 травня залежатиме від того, як рухатиметься пандемія коронавірусу в світі та які коливання кривої захворюваності будуть фіксуватися в країні.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Водночас у регіонах України введуть адаптивний карантин – місцева влада сама вирішуватиме, де його посилювати, а де послаблювати.

У тих областях, де найгірша ситуація із COVID-19, карантин буде продовжено навіть тоді, коли його знімуть по всій країні.

Всього заплановано п'ять етапів виходу з карантину в Україні. Перший етап розпочнеться 11 травня. З цього дня почне працювати частина об'єктів індустрії краси, відкриють парки, сквери та зони відпочинку.

З 11 травня дозволять працювати:

  • закладам громадського харчування "через віконце" самовивозу та на літніх майданчиках;

  • перукарням, салонам краси, манікюрним салонам;

  • магазинам оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім ТРЦ);

  • підприємствам побутового обслуговування населення;

  • музеям і бібліотекам;

  • стоматологіям;

  • адвокатам, аудиторам, нотаріусам, психологам;

  • магазинам дитячого одягу та взуття.

Відкривати будуть не всі заклади, а ті, які зможуть виконувати санітарні умови (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція).

Коли закінчиться карантин в Україні: дати

Раніше OBOZREVATEL писав, що можна й не можна буде робити в Україні з 11 травня.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
вірус карантин
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Ресторан «Велюр» «Слуги народа» Тищенко, работавший во время карантина, заплатит за это нарушение штраф в виде накрытого стола для Зеленского.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы украинцы сидели дома во время карантина, надо по телевизору показывать что-то интересное – голых депутатов из Инстаграм, суд над Порошенко, допрос Коломойского…
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
По многочисленным просьбам трудящихся ресторана «Велюр» и сети «Эпицентр» Кабмин продлил карантин в Украине до 20 мая.
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