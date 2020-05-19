Повернення кінотеатрів і концертів в Україні: в Мінкульті анонсували дату та головні умови роботи

В Україні вся культурна сфера, включно з кінотеатрами та концертами, попередньо відновить свою роботу після карантину 1 липня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку дату розглядає Кабінет міністрів України, повідомила виданню "Громадське" тимчасова виконувачка обов'язків міністерки культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Карантин в Україні: культурна сфера може запрацювати 1 липня Колаж

"Загалом, ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження, але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежить від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", – сказала Фоменко.

Точна дата поки не визначена, оскільки нормальна робота культурних інститутів може початися тільки в разі зняття повних обмежень на масові заходи.

"Якщо, наприклад, фестиваль ще можна розглядати можливість під небом проводити, то, що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то треба бути дуже обережним, бо в першу чергу треба думати про здоров'я громадян", – сказала т.в.о. міністра.

В уряді також розглядають можливість відкриття кінотеатрів у кілька етапів, спершу з обмеженням заповнюваності залів у 30%.

Однак, як заявляють представники галузі, така заповненість збільшить витрати і не принесе прибутку.

"Якщо говорити про етапи виходу з карантину, то і в кінотеатрах, і в інших концертних залах будь-якої форми власності, в першу чергу, повинні бути дотримані ті вимоги, які затверджені Міністерством охорони здоров'я і диктують своїми протоколами медики", – підкреслила Фоменко.

Світлана Фоменко Zik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, доктор Євген Комаровський заявив, що найвищий ризик "зустрітися" з COVID-19 не в громадських місцях або на відкритому повітрі, а у власному будинку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!