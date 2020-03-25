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25 березня • оновлено в 08:27
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Коли Вербна неділя і Чистий четвер у 2020 році: дати

2.7т
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Вербну неділю в 2020 році православні відзначають 12 квітня. Як відомо, це свято щороку випадає на різні дати (залежить від того, якого числа Пасха).

Церковна назва свята – Вхід Господній в Єрусалим або тиждень Квітна (від грецької назви пальми). В Україні назву змінили у зв'язку з тим, що в наших широтах пальми не ростуть.

Вербна неділя 2020

Вербна неділя 2020

Іллюстрція

У цей день віруючі згадують, як Спаситель в'їхав в Єрусалим на віслюку (символі мир). І народ вітав його пальмовими гілками – так зустрічали переможців у старовину.

Чистий четвер у 2020 році

Чистий, або Великий четвер відзначають у четвер перед Великоднем. У 2020 році він припадає на 16 квітня.

Православна Церква у цей день згадує Таємну Вечерю Ісуса Христа з 12 апостолами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році свято Воскресіння Христового (Великодня) випадає на 19 квітня, у зв'язку з чим українці відпочиватимуть три дні – з 18 по 20 квітня.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Вербна неділя Великдень
Місце
Україна
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