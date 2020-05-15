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16 травня • оновлено в 03:30
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Коли в Україні відкриють садки і чи будуть діти носити маски: Степанов дав відповідь

10.5т
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На етапі послаблення карантинних заходів, який починається 22 травня, в Україні може бути дозволена робота дитячих садків.

Як повідомив в інтерв'ю "ВВС Україна" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, також на цьому етапі можуть дозволити роботу готелів, міського транспорту, проведення певних спортивних заходів без глядачів.

"Все залежить від епідеміологічної ситуації. Але ситуація у нас різна по областях. В деяких регіонах цей етап не настане, тоді дитячі садочки не відкриються", – зазначив він.

Вихователі в дитсадках працюватимуть у масках

Вихователі в дитсадках працюватимуть у масках

На питання, чи будуть діти в садочках змушені носити маски, Степанов відповів, що зараз відпрацьовуються ці правила.

"Це розробляють фахівці. Все, що стосується персоналу, то вони будуть у масках, буде соціальна дистанція, дезінфекція рук", – додав глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Максим Степанов заявив, що кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу послаблення карантинних обмежень.

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Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я дитячий садок діти вірус
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