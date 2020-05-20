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20 травня • оновлено в 12:17
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Коли в Україні відкриють дитячі садочки: Ляшко назвав дату

1.6т
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У тих областях України, де немає зростання захворюваності коронавірусом, дитячі садки і громадський транспорт почнуть роботу вже 25 травня.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. За його словами, якщо в області не наповнюються ліжка хворими коронавирусною хворобою, і проводиться належне тестування, то буде дозволено відкривати сади і запускати транспорт. Ляшко пояснив, що Міністерство охорони здоров'я прив'язало сади і громадський транспорт для того, щоб батьки могли працювати і була можливість залишити дітей під наглядом.

"Тому з 25 травня в областях, в яких будуть досягнуті ці критерії, відкриватимуть сади. Але сади також будуть відкривати при певних умовах", – зазначив він.

Коли в Україні відкриють дитячі садочки: Ляшко назвав дату

Ляшко додав, що місцеві бюджети повинні приєднатися до забезпечення співробітників садів засобами індивідуального захисту та дезінфекції.

"Забезпечити працівників установи антисептиками і засобами індивідуального захисту, масками, респіраторами. Для дітей ми сьогодні не розглядаємо питання масок. Вони повинні бути в групах, групи не повинні перемішуватися, і давати пріоритет всім груповим активностям на вулиці, якщо дозволятиме погода", – сказав він.

Перевіряти, що садки виконують санітарні норми, будуть органи місцевої влади, батьківські комітети і власники садків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вісім областей України, зокрема західних, не відповідають критеріям для того, щоб запустити там транспорт в рамках пом'якшення карантинних заходів.

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Автор
Гліб Іванов
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