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30 квітня • оновлено в 10:47
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Коли в Україні відчинять магазини та перукарні: у МОЗ назвали дату

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Відновлення роботи закладів торгівлі, а також перукарень в Україні планується з 11 травня. Після зазначеної дати влада має намір послабити карантинні обмеження через COVID-19 для малого бізнесу.

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З такою заявою на брифінгу виступив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас поки він закликав українців дотримуватися введених обмежень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин

Карантин

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"Щодо відкриття інших магазинів, пом'якшення карантину, зокрема для малого бізнесу, ми плануємо робити вже з 11 травня. Воно буде стосуватися і магазинів, і перукарень, і інших побутових речей, якими ми звикли користуватися. Але я прошу дотриматися карантиних заходів, які є на сьогодні в Україні", – наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 29 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після першого етапу послаблення карантину наступні кроки ухвалюватимуться тільки після оцінки епідеміологічної ситуації в країні.

  • Крім того, уряд не виключає введення адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу.

  • Раніше Шмигаль говорив, що Кабінет міністрів на початку травня затвердить постанову про перші етапи виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

  • Нагадаємо, план виходу України з карантину охоплює п'ять етапів.

  • Тим часом у Житомирі міська рада вирішила починаючи з 1 травня послабити карантин і відчинити перукарні та заклади громадського харчування "на виніс".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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