Коли в Україні відчинять магазини та перукарні: у МОЗ назвали дату

Відновлення роботи закладів торгівлі, а також перукарень в Україні планується з 11 травня. Після зазначеної дати влада має намір послабити карантинні обмеження через COVID-19 для малого бізнесу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

З такою заявою на брифінгу виступив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Водночас поки він закликав українців дотримуватися введених обмежень (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин www.mybike.ua

"Щодо відкриття інших магазинів, пом'якшення карантину, зокрема для малого бізнесу, ми плануємо робити вже з 11 травня. Воно буде стосуватися і магазинів, і перукарень, і інших побутових речей, якими ми звикли користуватися. Але я прошу дотриматися карантиних заходів, які є на сьогодні в Україні", – наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після першого етапу послаблення карантину наступні кроки ухвалюватимуться тільки після оцінки епідеміологічної ситуації в країні.

Крім того, уряд не виключає введення адаптивного карантину після 12 травня в окремих регіонах, де будуть зафіксовані різкі спалахи коронавірусу.

Раніше Шмигаль говорив, що Кабінет міністрів на початку травня затвердить постанову про перші етапи виходу України з карантину, введеного через коронавірус COVID-19.

Нагадаємо, план виходу України з карантину охоплює п'ять етапів.

Тим часом у Житомирі міська рада вирішила починаючи з 1 травня послабити карантин і відчинити перукарні та заклади громадського харчування "на виніс".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!