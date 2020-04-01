Коли в Україні настане пік епідемії COVID-19: у МВС назвали терміни

Пік епідемії коронавірусу в Україні може настати в період з 15 по 25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що українці не повинні обманювати себе більш позитивною статистикою в порівнянні з країнами-епіцентрами пандемії.

"На сьогоднішній ранок в Україні підтверджено 669 випадків інфікування коронавірусом. 17 наших співгромадян загинули. Ці цифри статистики невеликі щодо країн ЄС і США, де рахунок інфікованих пішов уже на сотні тисяч. Але ці цифри не повинні нікого заспокоювати. Імунітет українців не сильніший за імунітет китайців, італійців чи американців", – наголосив він.

Коронавірус в Україні Апостроф

За словами Геращенка, інфікованих COVID-19 в Україні насправді набагато більше. Адже є люди, які заразилися коронавірусом, але не повідомляють про це медикам. При цьому вони самоізолювалися та не несуть загрози для людей навколо.

Інша частина інфікованих переносить COVID-19 легко і непомітно, майже як звичайну застуду. Але такі носії можуть заражати інших людей.

Поширення коронавірусу Facebook Антона Геращенко

"Ми ввели карантин 11 березня, коли кількість встановлених хворих була менша за десять, випередивши аналогічні рішення багатьох європейських країн. Це було важке для мільйонів наших співгромадян рішення. Але це було правильне рішення! Не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду", – написав Геращенко.

Крім того, він порадив українцям порівняти динаміку виявлення інфікованих в Україні та в Іспанії. Так, якщо 28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих, то лише через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. В Україні ж на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів – 669 інфікованих.

"Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня. Тому головне, а по суті єдине завдання карантину – це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії, коли кожен заражений перед встановленням діагнозу встигав заразити 3-4 інших особи", – пояснив радник глави МВС і поставив за приклад досвід Китаю, де епідемію зуміли побороти за 2,5 місяці карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше про те, що карантин в Україні можуть продовжити до 15 травня, заявив глава МВС Арсен Аваков. Від зазначив, що це є оптимістичним сценарієм.

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні через коронавірус, можливо, буде значно ослаблений менш ніж за два-три місяці після його введення.

А головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що карантинні заходи, які були введені в Україні на випередження, можуть посприяти тому, щоб пік епідемії коронавірусу в країні не настав.

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