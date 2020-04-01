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1 квітня • оновлено в 17:06
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Коли в Україні настане пік епідемії COVID-19: у МВС назвали терміни

9.1т
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Пік епідемії коронавірусу в Україні може настати в період з 15 по 25 квітня. У зв'язку з цим карантин може бути продовжений до 15 травня.

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Про це написав на своїй сторінці у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, зазначивши, що українці не повинні обманювати себе більш позитивною статистикою в порівнянні з країнами-епіцентрами пандемії.

"На сьогоднішній ранок в Україні підтверджено 669 випадків інфікування коронавірусом. 17 наших співгромадян загинули. Ці цифри статистики невеликі щодо країн ЄС і США, де рахунок інфікованих пішов уже на сотні тисяч. Але ці цифри не повинні нікого заспокоювати. Імунітет українців не сильніший за імунітет китайців, італійців чи американців", – наголосив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Апостроф

За словами Геращенка, інфікованих COVID-19 в Україні насправді набагато більше. Адже є люди, які заразилися коронавірусом, але не повідомляють про це медикам. При цьому вони самоізолювалися та не несуть загрози для людей навколо.

Інша частина інфікованих переносить COVID-19 легко і непомітно, майже як звичайну застуду. Але такі носії можуть заражати інших людей.

Поширення коронавірусу

Поширення коронавірусу

Facebook Антона Геращенко

"Ми ввели карантин 11 березня, коли кількість встановлених хворих була менша за десять, випередивши аналогічні рішення багатьох європейських країн. Це було важке для мільйонів наших співгромадян рішення. Але це було правильне рішення! Не варто займатися самообманом, важкі часи ще попереду", – написав Геращенко.

Крім того, він порадив українцям порівняти динаміку виявлення інфікованих в Україні та в Іспанії. Так, якщо 28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих, то лише через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 жертв вірусу. В Україні ж на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів – 669 інфікованих.

"Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня. Тому головне, а по суті єдине завдання карантину – це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії, коли кожен заражений перед встановленням діагнозу встигав заразити 3-4 інших особи", – пояснив радник глави МВС і поставив за приклад досвід Китаю, де епідемію зуміли побороти за 2,5 місяці карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
Тег
Міністерство внутрішніх справ України
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Какое отношение советник МВД имеет к медицинской теме - распространении вируса. Если бы он написал кто виноват в вывозе масок - тогда понятно, но к распространению инфекции? Не лучше бы своим делом МВД занялось - ловить преступников и коррупционеров.
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Milaeva Tamila
Milaeva Tamila
Pavlov Pavel, Зачем преступников? Лучше ловить рядовых пешеходов и отжимать последнее. А мы как стадо овец в очередной раз смиримся и будем дышать в масочку,которая нас обязательно спасет от повальной эпидемии страшнейшего ОРВИ....
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