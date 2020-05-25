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25 травня • оновлено в 10:57
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Коли в Україні дозволять концерти: Степанов назвав ймовірну дату

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В Україні не зможуть дозволити проводити концерти в рамках наступних етапів пом’якшення карантинних обмежень до 22 червня.

Про це на брифінгу МОЗ заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації і постанови щодо карантину на території країни, який продовжено, проведення взагалі масових заходів не передбачається", – сказав він.

Степанов заявив, що концерти в Україні точно не дозволять проводити до завершення карантину 22 червня

Степанов заявив, що концерти в Україні точно не дозволять проводити до завершення карантину 22 червня

Зокрема, підкреслив глава МОЗ, про відновлення проведення концертної діяльності на наступних етапах пом’якшення карантину в країні не йдеться – ні після 1-го, ні після 10-го червня.

За словами Степанова, про те, як саме і чи взагалі можливо дозволити концерти в Україні, можна буде говорити лише після 22 червня, тобто терміну, до якого наразі продовжили дію карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вся культурна сфера, включно з кінотеатрами та концертами, попередньо відновить свою роботу після карантину 1 липня. Таку дату розглядає Кабмін,зазначила тимчасова виконувачка обов'язків міністерки культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
карантин концерт Міністерство охорони здоров'я
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