Лікар-імунолог підтримала локдаун в Україні через COVID-19: іншого виходу немає

В умовах нинішніх темпів поширення коронавірусу в Україні рекомендовано запровадження локдауну.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловила лікарка-імунолог, докториня медичних наук Алла Волоха. "Якщо ми розглядаємо з медичної точки зору, то для нас це було б рекомендовано. Я не знаю, на скільки вистачить резервів, і коли почне зростати смертність, то може бути пізно", – зауважила вона.

"Якщо пацієнтів буде нема куди госпіталізувати, то іншого виходу, напевно, немає. Проблема не тільки з ліжками, але і з лікарями, і кисень теж не у всіх клініках знайдеш. Варто було б задуматися про локдаун, тому що, я думаю, вже не всім можна надати допомогу", – додала медик.

За її оцінками, "локдаун на 2-3 тижні, напевно, дасть якийсь ефект, а запровадити його надовго взагалі нереально, тому що ми не можемо зупинити все наше життя". Як пояснила лікарка, цей період дозволить зменшити поширення інфекції і "контролювати її хоч трохи".

Разом з тим лікарка не стала називати оптимальну тривалість локдауну. "Мені складно сказати, який оптимальний термін, тому що йде зима, а це означає зростання захворюваності", – пояснила вона.

Як писав OBOZREVATEL, в Полтавській області лікарні, де лікують від коронавірусу, завантажені більш ніж на 85%. Медичний персонал настільки перевантажений, що на чотири медсестри припадає 60 пацієнтів.