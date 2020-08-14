Книги про Голокост розіслали у 120 бібліотек України: у 'Бабиному Яру' розповіли подробиці

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" разом із Українською бібліотечною асоціацією розпочав розповсюдження книжок по бібліотеках країни. Більше 800 книжок вже були відправлені у 123 бібліотеки різних населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі установи. Зокрема, книги вже були розповсюджені по бібліотеках Києва, Одеси, Кропивницького, Чернівців, Львову, Луганську, Тернополю тощо, а також по бібліотеках ряду сіл та селищ міського типу. Розсилка охопила бібліотеки різних типів – обласні, районні, наукові, університетські, шкільні, сільські.

"Наша мета – забезпечити читачів новими та актуальними виданнями задля підвищення обізнаності про Голокост в Україні та світі, і про трагедію Бабиного Яру, зокрема", – наголосив директор видавничих проєктів Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Олег Шовенко. Він також додав, що відчувається нестача подібної літератури на місцях.

"Представники бібліотек, звертаючись до нас, озвучували запит на літературу, яка б допомогла вченим і не тільки у дослідженні теми Голокосту, наголошували, що таких книг у їхніх бібліотеках дуже мало. Вчителі історії просили допомогти з історичною літературою, зокрема, із книгами про Другу Світову, оскільки часто її їм доводиться купувати за свої власні кошти", – розповів Шовенко.

Меморіальний центр "Бабин Яр" розіслав книги у 120 бібліотек країни

Для розсилки Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" запропонував загалом 7 книг. Це книги, видання яких підтримав Меморіал: нещодавно видана вперше українською мовою "Чорна книга" Іллі Еренбурга та Василя Гроссмана, "Геноцид: вступ до глобальної історії" Адама Джонса, "Ми хотіли жити" Бориса Забарка, "Маус. Сповідь уцілілого" Арта Шпігельмана, "Щоденник Анни Франк. Графічна адаптація" Арі Фолмана та Давида Полонського, Каталог пам’ятників жертвам Геноциду в Україні (видання Меморіального центру Голокосту). Також для розсилки була запропонована книга Тімоті Снайдера "Чорна земля".

Майже всі бібліотеки висловили бажання отримати усі представлені їм книги.

Книги були відправлені на місця Укрпоштою. Розсилка робилася у співпраці із бібліотечної асоціацією, тому обов’язковою умовою для бібліотеки, яка хотіла отримати набір книг, було членство у ній.

Нагадаємо, благодійний фонд Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" – це неурядова благодійна організація, яка покликана вшанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру та сприяти гуманізації людства через збереження та вивчення історії Голокосту.