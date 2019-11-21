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21 листопада • оновлено в 10:32
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/ Суспільство

"Клята хунта!" У мережі показали реальні фото з Донбасу

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У мережі з'явилися фото з відкриття моста в Станиці Луганській, яке відбулося 20 листопада. На кадрах видно ідеальні дороги і чисті узбіччя.

На знімки звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він їдко прокоментував ідеальні дороги, назвавши будівництво творінням "хунти".

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"Це Станиця Луганська, де сьогодні (20 листопада – ред.) відкрили міст. Таких доріг і чистих узбіч в Луганській області не було ніколи. Здається, що фотографії звідкись із ЄС. Тільки подивіться, що творить проклята хунта!" – прокоментував він фото.

Міст у Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганській

Twitter Казанського

Міст у Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганській

Twitter Казанського

Міст у Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганській

Twitter Казанського

Міст у Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганській

Twitter Казанського

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Автор
Катерина Луговська
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
То что в станице появилась замечательная стометровка, то это очень хорошо, даже про пешеходов не забыли. Но эти метры не показывают состояния дел на Украине в целом, вообще никак.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Самое главное, что отремонтировала мост Украина за свои деньги, а взорвали мост сепаратисты.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Дудко Олег, Мост взорвали украинские воины и то только со второй попытки.
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Хо Хол
Хо Хол
Величайшая веха в истории государства украинского - 5км новой дороги.
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