"Клята хунта!" У мережі показали реальні фото з Донбасу

У мережі з'явилися фото з відкриття моста в Станиці Луганській, яке відбулося 20 листопада. На кадрах видно ідеальні дороги і чисті узбіччя.

На знімки звернув увагу журналіст Денис Казанський. Він їдко прокоментував ідеальні дороги, назвавши будівництво творінням "хунти".

"Це Станиця Луганська, де сьогодні (20 листопада – ред.) відкрили міст. Таких доріг і чистих узбіч в Луганській області не було ніколи. Здається, що фотографії звідкись із ЄС. Тільки подивіться, що творить проклята хунта!" – прокоментував він фото.

Міст у Станиці Луганській Twitter Казанського

Міст у Станиці Луганській Twitter Казанського

Міст у Станиці Луганській Twitter Казанського

Міст у Станиці Луганській Twitter Казанського

Це Станиця Луганська, де сьогодні відкрили міст. Таких доріг і чистих узбіч в Луганській області не було ніколи. Здається, що фотографії звідкись із ЄС.



Тільки подивіться, що творить проклята хунта! pic.twitter.com/N8mebfHmAD - Денис Казанський (@den_kazansky) November 20, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні українська сторона закінчила роботи з розмінування біля моста в Станиці Луганській на Донбасі.

При цьому терористи "ЛНР" зірвали початок робіт з відновлення зруйнованого моста. Так, 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила представникам "Укртрансмоста" в доступі до зруйнованої частини споруди на ділянці розведення №1.

Незабаром процес відновлення моста за дорученням Володимира Зеленського почали транслювати онлайн.

У мережі також з'явилися фотографії проведених робіт.

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