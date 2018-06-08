"Кліматична зброя РФ": синоптик розвінчала міф і дала прогноз на вихідні

У суботу, 9 червня, в Києві існує ймовірність дощу, але незначна, буде жарко - до +29 градусів. У неділю в столиці України - без опадів, 26 тепла.

"Прихильників теорії російської кліматичної зброї, яке висушує дощ над Києвом, розчарую. Ще вчора все прогностичні моделі "давали" дощ в Києві гарантовано. А сьогодні уточнені карти і схеми показують, що цей фронт (з яким і прийдуть дощі в Україну) ледь торкається столиці. Навряд чи підла змова російських злочинних кліматологів встигла би за добу здійснитися з німцями, американцями, британцями і багатьма європейськими метеоцентрами", - написала синоптик Наталія Діденко в Facebook.

Згідно з прогнозами, в суботу дощі і грози найімовірніші в смузі Вінниччина-Черкаська область-Кіровоградщина-Полтавщина-Харківщіна аж до Луганської області.

"Зачепить Одеську і Київську область. На решті території - без опадів. Скрізь дуже тепло, до спеки, +25 +30, на сході +20 +25 градусів", - обіцяє вона.

10 червня грозові дощі пройдуть місцями в південній частині України і на заході країни.

"Більшість областей - в сухій погоді. Температура повітря знизиться до +22 +26 градусів, на сході - до +19 +23 градусів", - написала синоптик.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, спекотніше всього 9 червня буде в Ужгороді, Львові та Миколаєві - до +29 градусів.

У неділю прохолодніше всього очікується погода в Сумах, Харкові та Луганську - близько 20 градуса тепла вдень і 8-13 вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні йде похолодання і дощі .