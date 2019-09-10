"Кисіль – молодець": Сенцов розповів про збочення на КремльТБ

Український режисер Олег Сенцов, якого звільнили з політичного ув'язнення в Росії, зізнався, що через відсутність дозвілля у в'язниці був змушений постійно дивитися програми топпропагандиста Кремля Дмитра Кисельова.

Він також зазначив, що перегляд такого контенту був своєрідним збоченим задоволенням. Враженнями від ознайомлення з діяльністю рупорів путінського режиму режисер поділився під час своєї першої пресконференції 10 вересня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Олег Сенцов Скріншот відео

"У вихідні я дивився Кисельова. Дивився Кисельова не пропускаючи. Розваг у в'язниці мало. Цирку немає, театру немає. Тут все показують. Це дуже весело. Зрозуміло, що вірити йому, хоч одному слову, неможливо. Ким бути, щоб у це вірити. Що в голові має бути. А так дивитися, звісно, весело. Це просто задоволення. Збочене задоволення. Але розваг у в'язниці мало, зрозумійте. Кисіль – він, як би, молодець у цьому плані", – сказав Сенцов.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015 року Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

7 вересня з російського полону повернулися 35 українців, серед яких і український режисер Олег Сенцов.

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