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До Землі мчить гігантський астероїд: що загрожує

1.1т Читати матеріал російською

Астероїд 2006 QQ23, який пролетить поблизу Землі в суботу, 10 серпня, навряд чи завдасть їй шкоди.

"Найближчим часом на нас нічого не впаде", – розповіла OBOZREVATEL астролог, експерт з ченнелінгу Ефа Форіна.

За її словами, нова хвиля побоювань з приводу астероїда і нібито пов'язаного з ним кінця світу може бути викликана енергетичним "новим роком", "Воротами Лева", які щорічно випадають на період з 27 липня по 12 серпня.

Зорепад, ілюстрація

Зорепад, ілюстрація

Habr

"Як і в будь-який новий рік, люди завжди чогось чекають – хтось доброго, хтось поганого, хтось кінця світу, хтось чергової зірки, хтось астероїда", – зазначила астролог.

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У той же час вона запевнила: на найближчий час "кінець світу" не запланований – ні від астероїда, ні з інших причин.

"Нічого на нас не впаде. Як фахівець з ченнелінгу кажу, що ніхто не передавав такої інформації на найближчий час. Поки що нас нічого не накриє", – підкреслила Ефа Форіна.

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що астероїд 2006 QQ23, який перевищує розміри хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдінг, пролетить повз Землю 10 серпня. Його розмір становить 569 метрів. Астероїд наблизиться до Землі на відстань близько 8 мільйонів кілометрів.

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Теми
Ексклюзив Кінець світу
Особа
Ефа Форіна
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну и зачем нам тогда это фуфло?
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CARGO 100
CARGO 100
"Пока что нас ничего не накроет", – подчеркнула Эфа Форина. Да вас уже кастрюлей накрыло ...
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