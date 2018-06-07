Кінець світу 2018: відповідь карт Таро

Чи відбудеться кінець світу влітку 2018 року, як це прогнозував грецький фізик Георгіос Гьялвас, повністю залежить від самого людства.

Такий висновок можна зробити за розкладом по картах Таро.

Розклад представлений трьома картами. Перша дає відповідь на питання, що було причиною кінця світу в минулому, друга - що є такою причиною зараз, а третя відповідає на питання: "Що стане причиною кінця світу в майбутньому".

Карта, яка говорить про минуле, називається "Пустельник" (на фото - крайня зліва). На ній зображена людина, що пішла від світу і занурилася у власні думки, почуття і переживання. В контексті відповіді на поставлене запитання карту можна інтерпретувати таким чином: на якомусь етапі людство проявило певний егоїзм, зациклилося на своїх внутрішніх проблемах і ігнорувало проблеми глобальні. Наприклад, такі як проблема зміни клімату або необхідність захищати планету від астероїдів і метеоритів.

Новини Любовний гороскоп на червень 2018 по Таро Казанови

Друга карта, що відповідає на питання про причини кінця світу в сьогоденні, називається "Четвірка Кубків" (карта в центрі). На ній також зображена людина, занурена у власні думки. На відміну від першої карти, чоловык чимось розчарований. Це карта втрати сенсу існування і свідомої відмови від того, що надає світ.

У контексті поставленого запитання вона може означати наступне: людство відмовляється бачити реальні небезпеки, які загрожують йому, а значить, не готове адекватно і своєчасно вживати заходів захисту.

І, нарешті, третя карта, яка вказує на небезпеку в майбутньому (крайня праворуч), називається "Лицар Жезлів". На ній зображена людина, що мчить на коні, з дубиною в руці.

Таким чином, карту можна інтерпретувати так: світ може знищити сліпа воля людини до руйнування, сліпе прагнення перемоги за всяку ціну, в тому числі над силами природи, і повна безвідповідальність.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL озвучив прогноз по картах Таро на червень 2018 року.