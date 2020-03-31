Кінець щастя та кращого життя: в Херсоні ліквідували гучну службу

У Херсонській обласній держадміністрації ліквідували Службу щастя та поліпшення якості життя.

Про це йдеться в розпорядженні голови ОДА Юрія Гусєва від 30 березня 2020 року.

"Ліквідувати службу щастя та поліпшення якості життя Херсонської обласної державної адміністрації", – написано в документі.

Розпорядження голови ХОДА Скрін

Як повідомляє сайт 0522.ua, службу прибрали у зв'язку з тим, що в штат не могли набрати співробітників. А сам експеримент обійшовся місцевому бюджету в кілька десятків тисяч гривень.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , опубліковані фото 31-летнеей колишньої директорки магазину одягу Весни Карпук, яка очолювала Службу щастя і поліпшення якості життя.

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