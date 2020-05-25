Українці чекають тести на CIVOD-19 по 10 днів і вмирають. Чому так відбувається і як перевіритися на коронавірус в Україні

У МОЗ стверджують, що наразі рівень поширеності коронавірусу не передбачає необхідності тестування кожного, хто проходить по вулиці чи сидить вдома

В областях хворим пацієнтам і зовсім можуть відмовляти в тестуванні, навіть за наявності клінічних ознак захворювання

За останній тиждень українські лабораторії збільшили кількість тестувань на коронавірус до 9 тисяч на добу, а на початок червня цю цифру хочуть щонайменше подвоїти, довівши до 20 тисяч. У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що це дасть змогу швидко виявляти та лікувати інфікованих.

Що відбувається з тестуванням в Україні, хто, де і за яких умов може перевіритися на коронавірус – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Результатів тестів на коронавірус чекають щонайменше по 10 діб

Нині ПЦР-тест – полімерно-ланцюгової реакції, який підтверджує наявність вірусу в організмі, – чекають щонайменше 10 діб. І це якщо пощастить, стверджують деякі інфіковані пацієнти. Досить часто результати можуть затримувати й до трьох тижнів – і це не лише в регіонах, а й у великих містах, де зосереджені основні лабораторії. Але водночас сімейний лікар прописує відповідне лікування. В областях хворим пацієнтам і зовсім можуть відмовляти в тестуванні, навіть за наявності усіх клінічних ознак захворювання. У МОЗ у такому разі просять звертатися на їхню гарячу лінію та повідомляти про кожен конкретний випадок.

Молекулярна біологиня Оксана Півень у коментарі OBOZREVATEL пояснила, що затримка в тестуванні виникає через шалену перезавантаженість українських лабораторій на чотири-п'ять, а то й 10 днів наперед.

"Немає потужностей, не вистачає приладів, реагентів, навіть спеціалістів, щоб робити всі аналізи вчасно. Зразки від пацієнтів заморожуються, зберігаються за певних мінусових температур, а коли настає їхня черга – тоді й настає. Лабораторна діагностика перенавантажена та не справляється із потоком зразків", – каже вона.

Як приклад біологиня навела Маріуполь, де лабораторія спроможна діагностувати лише 10 зразків на добу. Якщо надходить більше, навіть 20 чи 30 – їх просто заморожують. Відповідно, морозильник поповнюється й поповнюється. Хоча сам ПРЛ-аналіз триває недовго – приблизно дві години.

Тестування на коронавірус

"Оскільки держава налагодила виробництво та закупівлю тест-систем, їх побільшає – отже, збільшиться число аналізів. Так само цілком можливо збільшити й кількість лабораторій, реактивів і машин, які безпосередньо роблять такі аналізи. Потрібне фінансування, а також персонал, який треба навчити робити ПРЛ-тести. Особливо в регіонах", – запевнила біологиня.

МОЗ обіцяє збільшити кількість тестувань на добу

На початку квітня в Україні могли забезпечити лише 700-800 тестів на добу, через півтора місяці ця цифра дійшла до 9 тисяч. Зокрема, за 22 травня в Україні провели рекордну кількість тестувань з початку епідемії – 8 923 дослідження. У МОЗ зізнаються, що на початку епідемії українські лабораторії взагалі не були готові до такої кількості тестувань, до того ж слід було навчити лаборантів та докупити додаткове обладнання. До кінця травня кількість тестувань збільшиться ще на одну тисячу – до 10. Лабораторії готові.

"Ми надалі будемо збільшувати щоденну кількість ПРЛ-тестувань, підключаємо лабораторії Центрів із боротьби з ВІЛ та Держспоживслужби. Їхнє обладнання дозволяє, тож невдовзі матимемо дуже чітку картину щодо збудника в Україні", – запевнив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

У МОЗ стверджують, що наразі рівень поширеності коронавірусу в Україні не передбачає необхідності тестування кожного, хто проходить по вулиці чи сидить вдома. Мовляв, це неефективно.

"Вірус такий, що 80% людей переносить його на ногах. Але наша статистика – це реальні цифри, і ми не приховали жодної з них, у жодному разі. Із тих хворих, хто до нас звертається, ми відбираємо всіх за алгоритмом тестування, а результати оприлюднюємо", – запевнив головний санітарний лікар Віктор Ляшко у нещодавньому інтерв'ю OBOZREVATEL.

Він вкотре нагадав, що ситуація із коронавірусом в Україні контрольована насамперед завдяки карантину, який у нас ввели лише після одного факту інфікування.

"США дочекались зростання і тільки після цього впровадили карантин. І якщо порівняти нашу статистику з їхньою, подивіться, скільки тестів вони робили, коли в них було 8 тисяч хворих, а після цього давайте аналізувати – Україна робить мало тестів чи достатньо. Ефективність тестування відслідковую на прикладі Польщі. На 5 тисяч хворих ми провели 56 тисяч досліджень, а поляки – 86 тисяч. Ми виявляли кожного 10-го, вони – кожного 20-го. Тобто точковість у нас була набагато кращою, ніж у них. Вони зробили більше тестів, бо пройшлися по більшості контактних, а ми обмежилися близькими родичами в разі контакту. Всім іншим пропонували самоізоляцію, а якщо з'являться симптоми – звертатися по медичну допомогу", – уточнив він.

В Україні запровадили масове тестування на антитіла до коронавірусу

З 18 травня в Україні запровадили ще й масову ІФА-діагностику для виявлення антитіл до COVID-19. Очільник МОЗ запевнив, що мережа таких лабораторій досить велика, охоплює не лише багатопрофільні лікарні, а й районні поліклініки. ІФА-тести робитимуть пацієнтам із клінічними ознаками коронавірусу, якщо тестування методом ПЛР дало негативний результат або ж його неможливо провести протягом доби. Сюди також належать пацієнти з пневмонією та їхні контактні особи. Медики зобов'язані будуть проходити ІФА-тестування раз на два тижні, працівники Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, фармацевти – один раз на 30 днів. Крім того, ІФА-тести робитимуть пацієнтам, яким потрібна планова госпіталізація або операція.

ПРЛ-тестами, як і раніше, обстежуватимуть осіб, що мають клінічні прояви коронавірусу. Це підвищена температура, сухий кашель, втрата нюху та смаку. Найточніша концентрація вірусу – на 5-7 день після проникнення інфекції в організм.

Тестування на коронавірус

Тестування на коронавірус

Якщо звернення через сімейного лікаря – аналіз безкоштовний. Термін очікування – 10 діб. У приватних клініках столиці запевняють, що дають результати вже за 2-3 доби. Вартість обстеження – від 1600 гривень. Якщо тест позитивний – зразки інфікованого перевіряють ще раз. В такому разі потрібно чекати ще 4-5 діб. Тест на антитіла до коронавірусу у приватних клініках коштує від 350 гривень. Його може зробити хто завгодно, навіть за відсутності клінічних ознак інфікування.

Лідерами за кількістю тестувань у світі залишаються США, Великобританія, Німеччина.

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