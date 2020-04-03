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3 квітня • оновлено в 10:23
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Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 942: статистика МОЗ на 3 квітня

16.9т
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Станом на ранок п'ятниці, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що за добу зафіксовано 138 нових заражень.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало", – сказано в повідомлені.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

"Українська правда"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 61 випадок;

  • Волинська область — 10 випадків;

  • Дніпропетровська область — 12 випадків;

  • Донецька область — 8 випадків;

  • Житомирська область — 6 випадків;

  • Закарпатська область — 24 випадки;

  • Запорізька область — 22 випадки;

  • Івано-Франківська область — 81 випадок;

  • Кіровоградська область — 15 випадків;

  • Київ — 180 випадків;

  • Київська область — 70 випадків;

  • Львівська область — 13 випадків;

  • Луганська область — 3 випадки;

  • Одеська область — 20 випадків;

  • Полтавська область — 5 випадків;

  • Рівненська область — 25 випадків;

  • Сумська область — 30 випадків;

  • Тернопільська область — 114 випадків;

  • Харківська область — 1 випадок;

  • Херсонська область — 4 випадки;

  • Хмельницька область — 7 випадків;

  • Чернівецька область — 171 випадок;

  • Черкаська область — 55 випадків;

  • Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 3 квітня до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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