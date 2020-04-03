Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 942: статистика МОЗ на 3 квітня

Станом на ранок п'ятниці, 3 квітня, в Україні офіційно підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом COVID-19.

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Про це повідомляється на сторінці Міністерства охорони здоров'я України у Facebook. Зазначається, що за добу зафіксовано 138 нових заражень.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало", – сказано в повідомлені.

Коронавірус в Україні "Українська правда"

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 61 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 12 випадків;

Донецька область — 8 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 24 випадки;

Запорізька область — 22 випадки;

Івано-Франківська область — 81 випадок;

Кіровоградська область — 15 випадків;

Київ — 180 випадків;

Київська область — 70 випадків;

Львівська область — 13 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 20 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 25 випадків;

Сумська область — 30 випадків;

Тернопільська область — 114 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 7 випадків;

Чернівецька область — 171 випадок;

Черкаська область — 55 випадків;

Чернігівська область — 5 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 3 квітня до Центру надійшло 570 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 4404 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

станом на 22:00 2 квітня в Україні було виявлено 897 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 22 – летальні. 19 осіб при цьому уже одужали.

Очільник МОЗ Максим Степанов попередив, що уряд готується до посилення карантинних заходів через коронавірус, щоб не допустити сценаріїв Італії та Іспанії. Йдеться про введення комендантської години та заборони пересуватися групами навіть по двоє.

Також в Україні у зв'язку з карантином через коронавірус ввели заборону на перебування без масок у всіх громадських місцях. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

А Чернівецьку область повністю закрили на в'їзд і виїзд через епідемію коронавірусу. Нові правила набули чинності з 00:00 2 квітня.

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