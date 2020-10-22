Київські лікарні накрила хвиля самогубств через COVID-19. Лікар відверто розповів про проблеми. Ексклюзив

У київських лікарнях відбулося відразу кілька випадків, коли пацієнти з коронавірусом здійснювали суїцид. 20 жовтня з вікна четвертого поверху лікарні №8, у якій зараз борються з COVID-19, вистрибнув 68-річний пацієнт і загинув. Напередодні подібний випадок стався у столичній Олександрівській лікарні – там наклала на себе руки 60-річна жінка. А у вересні в міській лікарні №4 з різницею у день із вікон викинулися двоє чоловіків.

Медики кажуть, що коронавірусна інфекція вражає зокрема і судини центральної нервової системи людини. Внаслідок у цілком психічно здорових людей з'являються суїцидальні думки. І хвилі самогубств, на жаль, нам не уникнути. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

"Могли б скоро виписати"

У лікарні №8, що на Оболоні в Києві, з палати на 4 поверсі викинувся 68-річний киянин. Лікарі підтвердили, що він лікувався від коронавірусу.

"Його стан не був критичним. Чоловік отримував у нас лікування, лежав у палаті з ще одним пацієнтом. Через 5-6 днів його б ми вже виписали. Але приблизно о 9:30 годині 20 жовтня він взяв і вистрибнув із 4 поверху. Врятувати його не змогли. Зараз у причинах розбирається поліція", – сказав OBOZREVATEL заступник головного лікаря Богдан Ленень.

А зранку 19 жовтня з вікна Олександрівської лікарні в столиці викинулася 60-річна жінка. Це сталося о 4 годині ранку, а о 7 годині поцієнтка померла в реанімації. Вона також була інфікована коронавірусом.

Місяцем раніше трагедія відбулася в Київській лікарні №4, яка є опорною для лікування COVID-19. Там із різницею в один день з вікна центрального корпусу викинулися двоє чоловіків 68 і 43 років, які лікувалися від коронавірусу. Їх врятувати не вдалося.

Самогубства були і раніше

І це не єдині випадки суїциду пацієнтів із COVID-19. У Харкові у вересні з вікна власної квартири випав відомий дитячий лікар.

Він був успішним лікарем, мав свою клініку, планував відкрити ще одну. У чоловіка була прекрасна сім'я. Незадовго до смерті він переніс коронавірусну інфекцію, вона проходила у нього в середній тяжкості, деякий час він провів у реанімації.

Ніхто з друзів не зміг пояснити причину його вчинку.

У нас пацієнти хочуть таблеток наковтатися

Професор, завідувач кафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медакадемії післядипломної освіти Володимир Корсунов каже, що COVID-19 може стати причиною самогубства у цілком здорових людей.

І таких випадків дуже багато у світі.

"Коронавірусна інфекція викликає ураження всіх органів. Тому що основний елемент агресії – внутрішнє вистилання судин. Це називається ендотелії. Судини у нас є скрізь. У голові, мозку, легенях, серці, нирках, печінці, шлунково-кишковому тракті. Сам по собі вірус їх не вражає. Але він викликає реакцію імунної системи у пацієнтів, у яких організм не може локалізувати вірус у носоглотці", – розповідає Корсунов

Унаслідок виникає важкий перебіг хвороби, пов'язаний із розвитком так званого цитокинового шторму. Цей шторм призводить до запалення всередині судин і підвищеного тромбоутворення.

За словами професора, тому в кінцевому підсумку дрібні судини можуть уражатися у разі запальної реакції в будь-якому органі і викликати дисфункцію органів.

"Будь-який без винятку орган може бути пошкоджений і його функція порушена. Залежно від того, які ділянки органів уражаються, можуть виникати ті чи інші прояви хвороби. Від порушення свідомості, збудження, агресії, страху смерті, до суїцидальних спроб. Називається це ковідна енцефалопатія. Це дуже узагальнювальний термін, який включає в себе масу станів, які пов'язані з порушенням центральної нервової системи головного мозку. Ще раз повторюю, від порушення свідомості, збудження, коми, інсультів до різних інших ситуацій, включаючи суїцидальні думки або дії", – пояснює механізм хвороби професор Корсунов.

Він зазначає, що і в "ковідних" пацієнтів лікарні, де він працює, також періодично виникають суїцидальні дії. "То вони у вікно намагаються викинутися, то таблеток напитися. Це відбувається у всьому світі. Ніхто не знає, як із цим боротися, рішення не ухвалено. В інших умовах це повинно бути якісніше спостереження за пацієнтами, що в нашій країні неможливо. Можливо, потрібно ставити ґрати на вікна, залучати до лікування психіатрів, які у нас далекі від інфекційних хворих. Також задіювати антидепресанти. Хоча і вони не всім допомагають", – говорить Корсунов.

Наслідки збережуться кілька місяців

У світових медичних виданнях уже активно обговорюється тема зростання кількості суїцидів серед тих, хто хворий на коронавірус.

Міжнародний медичний журнал (видає Оксфордський університет) опублікував статтю "Вплив пандемії СOVID-19 на рівень самогубств".

За даними досліджень, існують докази того, що пандемія коронавірусу має глибокі психологічні та соціальні наслідки і збережуться вони, найімовірніше, у найближчі місяці, а то й роки. СOVID-19 пов'язаний із тривогою, страхом зараження, депресією і безсонням як серед звичайних людей, так і серед медиків.

Також підвищений ризик суїциду мають люди, які вижили після цієї хвороби. Особливо ті, хто переніс її важко. Стрес від звістки про діагноз СOVID-19, страх заразити інших, госпіталізація, симптоми, перебування в реанімації, а також можливі економічні труднощі і втрата доходу можуть призвести до розвитку депресії.

У пацієнтів, які перехворіли на СOVID-19, різко зростають шанси на розвиток хвороби Альцгеймера і Паркінсона, а також шизофренію. Такими є результати дослідження групи бразильських вчених, які були опубліковані для обговорення в електронній науковій бібліотеці medRxiv.

На думку дослідників, коронавірус викликає загибель нейронів у корі головного мозку. До того ж, навіть у тих, хто переніс хворобу легко і навіть безсимптомно.

Причиною смерті нейронів мозку є низький рівень насичення крові киснем, що шкодить мозку.

Насправді ж, атрофія деяких областей головного мозку – прямий шлях до небезпечних захворювань. Таким, як хвороба Альцгеймера, Паркінсона і навіть шизофренія.