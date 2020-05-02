Кібератака на OBOZREVATEL: пане Зеленський, Баум та Тимошенко пустили коронавірусні гроші на боротьбу зі свободою слова

Шановний пане президенте, офіційно звертаємо вашу увагу на те, що на інтернет-видання OBOZREVATEL протягом двох останніх діб здійснюється особливо потужна DDoS-атака.

Причиною "ударів", на нашу думку, можуть бути викривальні публікації про спекулятивні оборудки вашого оточення, а саме – завезення в Україну захисних костюмів, санітайзерів, тестів для діагностики коронавірусу та медичного обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

У скандалі замішаний заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко та бізнесмен із Росії Борис Баум – претендент на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні.

Борис Баум Скриншот

Уже в розпал атаки новоспечений власник українського паспорту Баум написав повідомлення та переказав “вітання” голові редакційної ради OBOZREVATEL Михайлу Бродському. Це можна сприйняти як його розправу за публікацію викривальних матеріалів.

Що стосується Кирила Тимошенка, то про його причетність заявив і альтернативний Telegram-канал "Темний лицар". На кібер-атаки заступник голови ОП нібито витратив особисті гроші.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL звертається до вас, Володимире Олександровичу: як гаранта громадянських свобод. Ви не можете мовчки спостерігати за тим, як ваше оточення тисне на медіа з метою припинити розслідування їхніх корупційних оборудок. Ми віримо, що це справді ініціатива ваших молодих, незрілих соратників, а ви не хочете фігурувати у списку ворогів свободи слова.

Михайло Бродський

Ми також звертаємося до МВС, СБУ, ДБР, ГПУ та кіберполіції із закликом розслідувати резонансний інцидент і наступ на свободу слова в Україні.

Як почалася атака на нас

У четвер, 30 квітня, близько 22:00 почалася розподілена DDoS-атака UDP-пакетами потужністю до 5 гігабіт на секунду. Подібних ударів сайт не переживав за всі 16 років своєї роботи. Такої боротьби зі ЗМІ не було навіть за часів правління Віктора Януковича та подій на Майдані.

Очевидно, діє група осіб. Атаки фіксуються з різних країн, характер та направленість яких весь час змінюються, щоб було важче визначити їхнє справжнє джерело: Німеччина, Польща, Угорщина, США, Нідерланди, Китай, Південна Корея.

Хакери постійно намагаються знайти "слабкі точки" на сайті, застосовуючи після відбиття нападів нові прийоми.

2 травня кіберполіція України прийняла заяву редакції про найсильнішу хакерську атаку за весь час існування видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними журналістів, оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

Операція отримала назву "Баум" – на честь бізнесмена Бориса Баума, претендента на посаду голови нової Комісії з регулювання азартних ігор в Україні, який стоїть за цими схемами разом із Кирилом Тимошенком, заступником голови Офісу президента України. Пізніше журналістка Світлана Крюкова повідомила, що Баум отримав українське громадянство саме завдяки Тимошенку.

В мережі були опубліковані документи про гуманітарні рейси з Китаю в Україну, частина товарів у яких виявилася комерційного призначення. Але таке перевезення не може здійснюватися за дипломатичними каналами.

Ми не зупинимося й надалі будемо боротися з мародерством, а також писати правду!

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