ЗМІ повідомили про кому Кернеса, у міськраді зробили заяву

ЗМІ повідомили, що мер Харкова Геннадій Кернес перебуває в комі після того, як був госпіталізований з коронавірусом. Однак цю інформацію спростували.

Міського голову доставили з двостороннім запаленням легенів до 17-ї лікарні, повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі президента. У міськраді Харкова заявили, що Кернес на лікарняному і не перебуває в комі.

За словами джерела видання, коронавірус у Кернеса протікає у важкій формі. При цьому співрозмовник не уточнив, ввели його в кому штучно чи ні. Зазначається, що захворів він в перших числах вересня, а до лікарні потрапив минулого тижня. Востаннє мера бачили на публіці на день міста – 23 серпня.

Зі свого боку в міськраді Харкова розповіли, що Кернес не перебуває у комі. Але інформацію про лікарняний там підтвердили.

"Він дійсно з четверга на лікарняному, але не в комі", – сказав директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко.

Також він спростував, що Кернес перебуває у важкому стані.

"Ця інформація поширюється паблік, пов'язаними з його політичними опонентами. Це пов'язано не тільки з осіннім загостренням, а й із загостренням політичної боротьби напередодні місцевих виборів", – додав Сидоренко.

Перший заступник мера Харкова Ігор Терехов розповів, що спілкувався 14 вересня з Кернесом.

"З людиною все нормально, лікується, проходить курс лікування, тому я спростовую цю інформацію (про кому)", – сказав він.

На тлі цього з'явилися дані, що через хворобу Кернеса замість нього готують іншого кандидата в мери Харкова. Імовірно, це може бути його перший заступник Ігор Терехов.

Нагадаємо, що нинішній міський голова вирішив балотуватися в мери на третій термін. Цей пост він обіймає з 2010 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Геннадій Кернес перебуває на лікарняному, а його обов'язки виконує секретар міськради Олександр Новак.

Станом на ранок 14 вересня в Харківській області коронавірусом були заражені 12 853 особи.

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