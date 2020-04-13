Мер Харкова Генадій Кернес заявив, що, незважаючи на карантин через коронавірус, він не має наміру відмовлятися від планів провести в місті пропагандистську акцію "Безсмертний полк" 9 травня.

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На своїй сторінці у Facebook він лише запропонував змінити її формат і закликав людей вийти з портретами не на вулиці, а на балкони своїх будинків.

"Ми планували масштабне святкування 75-ї річниці Перемоги. Це наше велике свято, яке у нас нікому не відібрати. Ми готувалися до масової ходи "Полку Безсмертної Перемоги", коли діти, внуки, а тепер вже і правнуки переможців у тій страшній війні з портретами своїх героїчних предків, пройшли б по Сумській до Меморіалу", – написав очільник міста.

Також Кернес зазначив, що планував провести грандіозний концерт на площі Свободи, однак зараз змушений скасувати його.

Геннадій Кернес

"На жаль, пандемія COVID-19 внесла суттєві корективи в наші плани – схоже, карантин і терміни надзвичайної ситуації в Україні торкнуться і 9 травня. Масових заходів, швидше за все, проводити не можна. Але, на щастя, навіть коронавірус не в силах змусити нас повністю відмовитися від ідеї проведення "Полку Безсмертної Перемоги", – підкреслив мер Харкова.

"Закликаю всіх, кому дорогі і День Перемоги, і пам'ять ваших великих предків, які цей день "наближали, як могли", приєднатися до акції "Полк Безсмертної Перемоги" не виходячи з дому. Я закликаю вас 9 травня, рівно о 12:00 вийти на балкони ваших квартир з фотографіями ваших дідів і прадідів і провести загальноміську хвилину мовчання", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше мер Харкова відмовився виконувати рішення Кабінету міністрів України про введення карантину в місті, а пізніше і про закриття метро.

Через деякий час він все ж погодився з карантинними заходами. Однак їх необхідність він пояснив цинічним висловлюванням на адресу Італії. Так, говорячи про роботу громадського транспорту в охопленій коронавірусом країні, Кернес заявив, що там їздять "одні трупики".

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