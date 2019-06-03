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/Суспільство

Кернес на КремльТБ назвав українських націоналістів "покидьками"

73.6тЧитати матеріал російською

Скандальний мер Харкова Геннадій Адольфович Кернес вибухнув образами на адресу українських націоналістів, які знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Свій спіч він озвучив під час прямого включення в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Більше того, він подякував рупорам путінського режиму за поширення фейків про Україну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

Скріншот відео

"Я хочу сказати спасибі вам, що ви цікавитеся і показуєте, що відбувається у нас в Україні і конкретно в місті Харків. Я можу сказати – те, що трапилося вчора, це просто ні в які рамки, ні в які ворота! Це не просто покидьки суспільства, як я вчора сказав, це акт такого вандалізму, який ми не очікували!" – обурився Кернес.

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Він висловив упевненість у тому, що активістів, які знесли пам'ятник Жукову, не притягнуть до жодної відповідальності, однак пообіцяв росіянам, що відновить пам'ятник і навіть поверне ім'я Жукова одному з харківських проспектів. За словами Кернеса, на це нібито є запит суспільства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Геннадій Кернес
Місце
УкраїнаХарків
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Ященко Олег
Ященко Олег
Отброс на раш тв сидя в помете бросается гомном. Это нормально, если падло которая олицетворяет Жукова Колорадского, убийци и мясника, подонка и живодера, гниды и просто мрази, будет снова возводить монументы. Возводи падло жидовская, тебя скоро закопают.
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0
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Эта жидовская морда еще бы не против новоотсоссии в своем городе ,.или ХеРеНовой недореспублики
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3
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
Доколе эта мразь будет разваливать Украину? За грати цю падлюку!
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