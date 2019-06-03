Кернес на КремльТБ назвав українських націоналістів "покидьками"

Скандальний мер Харкова Геннадій Адольфович Кернес вибухнув образами на адресу українських націоналістів, які знесли пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову.

Свій спіч він озвучив під час прямого включення в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Більше того, він подякував рупорам путінського режиму за поширення фейків про Україну (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Геннадій Кернес Скріншот відео

"Я хочу сказати спасибі вам, що ви цікавитеся і показуєте, що відбувається у нас в Україні і конкретно в місті Харків. Я можу сказати – те, що трапилося вчора, це просто ні в які рамки, ні в які ворота! Це не просто покидьки суспільства, як я вчора сказав, це акт такого вандалізму, який ми не очікували!" – обурився Кернес.

Він висловив упевненість у тому, що активістів, які знесли пам'ятник Жукову, не притягнуть до жодної відповідальності, однак пообіцяв росіянам, що відновить пам'ятник і навіть поверне ім'я Жукова одному з харківських проспектів. За словами Кернеса, на це нібито є запит суспільства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кернес зажадав прямих переговорів України з Росією і покаяння перед країною-агресором.

Раніше мер Харкова осоромився, підтримавши повернення міському проспекту Петра Григоренка колишньої назви (маршала Жукова) і знесення волонтерського намету, який щороку збирає кошти для військовослужбовців на Донбасі.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив Кернеса про те, що спроба перейменування проспекту буде розцінюватися як порушення закону і навіть може стати приводом для реального терміну.

Однак Кернес заявив, що все ж винесе на голосування міської ради скандальні петиції.

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