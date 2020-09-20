Керівництво взялося за прикордонника, який образив бійців ЗСУ. Опубліковано заяву

У Державній прикордонній службі відреагували на скандал навколо свого співробітника Ігора Шаруна, який порівняв воїнів ЗСУ зі свинями, та призначили службове розслідування.

Так, на сторінці установи у Facebook заявили, що засуджують будь-які дії, свідомі чи не свідомі, які робляться проти захисників України. Керівництво відомства, як сказано у дописі, одразу відреагувало на суть тексту, що був опублікований офіцером ЗСУ Анатолієм Штефаном.

"Негайно здійснено перевірку викладених фактів. Встановлено, що військовослужбовець з таким прізвищем і ім’ям дійсно проходить службу в прикордонному відомстві. Наразі призначено службове розслідування для вивчення всіх обставин, за результатами якого будуть ухвалені відповідні рішення”, – сказано у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український прикордонник Ігор Шарун на відео порівняв військовослужбовців ЗСУ зі свинями й виклав його в соцмережі. Ролик набрав 119 тисяч переглядів і був масово підтриманий і поширений росіянами