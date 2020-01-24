Казкова погода: синоптик дала прогноз на вихідні по Україні

У вихідні, 26-27 січня, Україна опиниться між потужним антициклоном, що навис над континентальною Європою, і масштабною циклонічністю над північною її частиною. Тому у більшості областей у ці дні буде похмуро й подекуди з опадами.

Про це написала в своєму прогнозі на сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, атмосферні фронти із півночі та північно-східної зон впливи спробують "відкусити" шматок сонячної погоди на території нашої країни.

"Казково виглядає синоптична ситуація найближчими днями. І не тому, що дуже красиво, хоча комусь, може, трапилася фантастична паморозь на деревах, а тому що зачарована якимось казковим потужним героєм", – написала вона.

Синоптикиня розповіла про зміни погоди у вихідні

Так, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу буде хмарно, подекуди з невеликими дощами. Однак уже в неділю Україні переважатиме суха погода, навіть із сонцем. Тоді як у Карпатах пройде сніг і мокрий сніг.

Крім цього, 25-го січня на півночі та сході вируватиме поривчастий, до сильного, західний вітер. Температура повітря вночі становитиме +2… -4, в суботу вдень +2... +6, а в неділю потепліє до +3…+9 градусів.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

У Києві в суботу теж буде хмарно і вітряно, водночас у неділю світитиме сонечко і стихне вітер.

Стовпчики термометрів у столиці показуватимуть до нуля, 25-го січня +2, а 26-го – до +4… +5 градусів.

Також синоптикиня зазначила, що вже з понеділка, 27 січня, в Україні скрізь потепліє на 2-4 градуси, опади ж випадуть ближче до 29-го січня.

"Отже, метеопатам приготуватися. А поки заплануйте погуляти в неділю – буде хороший день", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лютий 2020 року обіцяє таку ж аномально теплу погоду в Україні, як і в перші два місяці зими.

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