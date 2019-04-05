|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Суспільство

Катерина Яресько
Катерина Яресько
Всі статті автора

"Из армии не уйду до победы"

637Читати матеріал російською

Вчора на похороні виступав командир Яни Червоної, сказав, що її хотіли перевести, забрати з позицій, а вона категорично відмовилась.

Трохи спогадів. Коли вона пішла на контракт, я з нею розмовляла. Чесно кажучи, тоді я думала, що це якось несерйозно, що вона там буде вести майже той же спосіб життя, тільки від батальйону тепер. Здивувалася, чому саме в цей батальйон. Яна допомагала Айдару, там її всі знали, логічно було б туди. Вона відповіла, що саме тому й не може в Айдар, що там її сприймають як волонтера, і взагалі - як же вони зможуть нею командувати, якщо вона як волонтер всіма ними командувала?)

"Из армии не уйду до победы"

Додала, що тільки тут їй запропонували військову посаду, на позиціях, а в інших місцях - лише складську або штабну роботу.

Я спитала, на рік чи на півроку вона контракт підписала. А вона так подивилась на мене дуже глибоко й відповіла:

- Катя, я для себя решила, из армии не уйду до победы.

Новини
На передовой все были в ах*е

У мене від цієї відповіді мурахи побігли.

Потім ми всі читали її пости з війни, і бачили, як вона чесно й ретельно виконує звичайну військову роботу - наряди, чергування, тренування зі зброєю і т.п. Ніколи ми від неї не чули скарг чи якогось невдоволення.

Яна була на війні 2.5 роки. Її всі знали, у неї була харизма, медійний потенціал, вона могла б це кинути та займатись іншим, можливості в неї були. Але це був її вибір.

Поважайте її пам'ять.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Катерина ЯреськоКатерина Яресько
Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війнаармія
Джерело
Джерело:Facebook Катерини Яресько
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки