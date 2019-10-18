"Касирка Галя": Юзик з квитками на "95 квартал" у Раді викликав фурор в мережі

У мережі активно обговорювали народного депутата від "Слуги народу" Юрія Корявченкова, який в залі Верховної Ради роздавав квитки на концерт "Вечірнього кварталу".

Новина OBOZREVATEL на Facebook зібрала більше 250 лайків, понад 70 коментарів і перепис.

Користувачі соцмереж обурювалися, що нардеп, більш відомий як "Юзик" з "Кварталу", не виконує свої прямі зобов'язання на робочому місці в Раді.

"А що він ще може робити", "Хоч раз би виступив, і так весь термін", "Так а навіщо купувати квитки на концерт, коли у нас кожен день 95 Квартал", "Те він не квитки, він туалетний папір роздавав тим хто в*рався. Вони ж там не працюють, а тільки жеруть в сесійній залі і зск*уть","А в кварталі не мучився. Просто виходив на сцену., а тут сцени немає","Стало краще, тепер все міняють на фантики", – писали в мережі.

Юрій Корявченков в Раді 1News

Квитки на "Вечірній Квартал" 1News

Також в коментарях відзначали, що навіть в "Кварталі" Корявченков був поганим актором, від чого його і "заслали" в парламент.

"Ну а на що він ще придатний? Ось тепер буде в Раді квиточками приторговувати на свій Квартал"," Що він в Раді взагалі робить? Він і актором був на який. Не можу зрозуміти навіщо його тримали в Кварталі?","Найдаремніший актор в Кварталі, за що і був відправлений в Раду"," Ну норм. На більше у нього розуму не вистачає","А чого він поперся в ту Раду, це йому не дурня на сцені валяти, там треба працювати над законами","Яка ганьба сидить в Раді"," Підробляє, не вистачає, з голоду пухне"," Що боров "касирша Галя" вже перебралася до Верховної Ради. Напевно, у Кварталу погані справи. Але продавати квитки у Верховній Раді. Без касових апаратів!","Направити до Киви. Кмва знайде застосування для рук", – обурювалися в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Слуги народу" Анатолій Остапенко на пленарному засіданні Верховної Ради нібито вів "інтимну" переписку з чоловіком.

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