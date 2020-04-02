Стало відомо, які продукти подорожчають в Україні на початку квітня

У перший тиждень квітня ціни на гречку, лимон, часник та хлібобулочні вироби виростуть. При цьому інші продукти повинні подешевшати.

Про це OBOZREVATEL розповів засновник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, ціни різко пішли вгору два тижні тому, але з урахуванням регуляторних заходів уряду та Антимонопольного комітету (АМК) в перших числах квітня ситуація покращиться.

В Україні гречка подорожчала на 40-50%

"Винятком можуть стати лише ті продукти, які ми імпортуємо. Гречка, лимон, часник, хліб, макарони, борошно – дорожчатимуть. Тут є економічні підстави для зростання, а все інше в ціні втратить. Міністерство економічної політики, АМК зробили досить багато. якщо ж падіння вартості не відбудеться, то уряд введе додаткові заходи – обмеження на експорт окремих видів сировини, контроль за соціально важливими продуктами", – наголосив Дорошенко.

Ціни на продукти злетять

Він також додав, що АМК продовжить розслідування стосовно тих супермаркетів або виробників, які сильно завищували ціни. А це теж фактор. Відносно подорожчання хліба, то тут, за словами Дорошенка, вся суть у зерні. На світових ринках воно дорожчає.

"Зростання цін тільки за останні тижні було на 12%. А українські виробники хліба, макаронів купують зерно за світовою ціною. Плюс девальвація гривні, з 26 до 28. Ось ці 5% також додадуться", – зазначив експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за підсумком першого тижня карантину на тлі ажіотажу через коронавірус магазини та їхні постачальники підняли ціни на продукти. Гречка подорожчала на 50%, а картопля – на 60%.

У мережі порівняли ціни на продукти в окупованому Донецьку.

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