"Картковий будиночок скоро завалиться!" Український посол жорстко звернувся до Суркова

Протести, що проходять у столиці Росії Москві, говорять про те, що "картковий будиночок" Кремля скоро посиплеться.

Таку думку висловив посол України в Австрії Олександр Щерба у своєму Twitter, звернувшись до помічника президента РФ Владислава Суркова.

"Пане Сурков, ту обставину, що в столиці путінської держави "глибинний народ" починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч у коржик розбийтеся, а людині свобода все одно потрібна – і рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться", – написав дипломат.

Протести в Москві TUT.by

Пан Сурков, ту обставину, що в столиці путінської держави "глибинний народ" починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч в коржик розбийтеся, а людині свобода все одно потрібна - і рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться. - olexander scherba (@olex_scherba) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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