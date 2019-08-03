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"Картковий будиночок скоро завалиться!" Український посол жорстко звернувся до Суркова

1.9т Читати матеріал російською

Протести, що проходять у столиці Росії Москві, говорять про те, що "картковий будиночок" Кремля скоро посиплеться.

Таку думку висловив посол України в Австрії Олександр Щерба у своєму Twitter, звернувшись до помічника президента РФ Владислава Суркова.

"Пане Сурков, ту обставину, що в столиці путінської держави "глибинний народ" починає виходити на вулиці за свободу, говорить про те, що ви хоч у коржик розбийтеся, а людині свобода все одно потрібнаі рано чи пізно ваш картковий будиночок посиплеться", – написав дипломат.

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Протести в Москві

TUT.by

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олександр Щерба Владислав Сурков
Теги
Росія протест
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
У русских майдан это не героизм, а предательство! Русские не любят предателей, они их уничтожают!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не удивляйтесь, это же посол Украины...
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