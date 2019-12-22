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22 грудня • оновлено в 20:15
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"Карпатський сніг і квітнева температура": синоптикиня спрогнозувала погоду на передноворічний тиждень

2.2т
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Погода в Україні в передноворічний тиждень порадує майже квітневою температурою повітря, але відзначиться дощами, карпатським мокрим снігом і сильним південно-східним вітром.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у своєму Facebook, зазначивши, що 23-го грудня у більшості областей України очікується протягом дня +7+13 градусів.

Однак, за ее словами, що на Заході температура знизиться завтра до +4+8 градусів, а у східних областях також буде трохи свіжіше, +5+9 градусів.

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У передноворічний тиждень в Україні пройдуть дощі

У передноворічний тиждень в Україні пройдуть дощі

УНН

"Вітер південно-східного напрямку досягатиме 15-22 м/с, тобто, ймовірні штормові пориви. Дуже уважно обирайте місце для парковки автомобіля, враховуючи часом ненадійність білбордів (і за формою та й деколи за змістом)", – попередила Діденко.

Щодо опадів, синоптикиня повідомила, що майже по всій території України, окрім південно-східних регіонів пройдуть дощі.

"На Заході є ймовірність сильних дощів, у Карпатах - мокрий сніг та хуртовини. Шановні туристи! Не завдавайте зайвого клопоту службам порятунку та собі нервів", – зазначила вона.

У Києві, за даними синоптикині, у понеділок, 23 грудня, очікується дощ та поривчастий сильний вітер температура повітря – підвищиться до +10+12 градусів!

Діденко також нагадала, що уже з 27 грудня температура повітря в Україні опуститься нижче нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики Українського гідрометцентру повідомили, що на початку нового тижня майже всю Україну заллє дощами.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Наталка Діденко
Тег
погода
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