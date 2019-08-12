Карма? У мережі знайшли зв'язок між вкраденим Кримом та пожежами в Росії

Площа масштабних пожеж в російській Сибірі територіально схожа на обриси окупованого Росією Криму.

Даний факт помітили користувачі соцмереж, порівнявши карту українського півострова і території, де горять ліси в РФ.

Відзначимо, що площа лісових пожеж вже майже зрівнялася з включеним Кримом (2,7 млн га). Всього, за даними Greenpeace в 2019 в РФ згоріло понад 13 млн гектарів лісу.

Карта Криму та площа пожеж в РФ Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами в постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував влади РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

Дим від пожежі дійшов навіть до російської Чити (столиця Забайкалля), паралізувавши роботу аеропорту.

Росіяни активно публікують в соціальних мережах відповідні фото, зроблені переважно в період з 8 по 10 серпня. На фото видно, як затягнуло димом селище Байкин, через що люди змушені носити захисні маски.

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