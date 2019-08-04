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"Карати б*ндерівців": "беркут", який втік в РФ, пригрозив українцям – його поставили на місце

3.7т Читати матеріал російською

Члени спецпідрозділу МВС України "Беркут", які втекли після розстрілів на Майдані під час Революції Гідності в Росію, мріють про повернення в Україну з метою "карати й очищати країну від бандерівців".

Про це у своєму Facebook написав російський журналіст Євген Карам'ян, опублікувавши діалог із "беркутівцем", який відбувся під час затримання його в день акцій, що проходили в Москві. За його словами, він виходив із кафе о 7 вечора, де і зустрів росгвардійців.

Під час розмови в автозаку співрозмовник розповів журналісту, що його позбавили Батьківщини під час "держперевороту". Але він дуже любить Україну і хоче повернутися.

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Розстріл Небесної сотні на Майдані під час Революції Гідності

Розстріл Небесної сотні на Майдані під час Революції Гідності

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"Якщо треба на танках (повернуться в Україну - Ред.). І ті, хто в 2014 все це влаштував, будуть покарані. Ми будемо карати й очищати країну від бандерівців і інших шісток піндосів", – продовжив свій потік мрій колишній "Беркут".

За словами журналіста, він не захотів слухати подібні висловлювання про події в Україні і поставив на місце співрозмовника питанням про президента РФ Володимира Путіна.

"І я його не ввічливо обірвав і запитав: "Мені просто цікаво. Припустимо впаде Путін, ну він не вічний, може померти. Побіжите в Пекін?" Було видно, що образився. Але, очевидно, "беркути" хочуть додому. Розуміють, що дорога закрита. Але хочуть", – зазначив Карам'ян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час розгону акції в російській столиці, яка проходила в підтримку опозиційних кандидатів, помітили екс-командира київського "Беркута" Сергія Кусюка.

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Теги
Революція Гідності Росія Україна Беркут
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Колесніченко Сергій
Колесніченко Сергій
Мне интересно, куда будут бежать эти сволочи, когда в московии начнётся свой "майдан"?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Многие мечтали... Одни хотели Киев взять, другие до Львова дойти, третьи вообще хотели очистить Украину от украинцев. Но, всё как-то неудачно... Один в лифте неудачно прокатился, другого шмель укусил, третьего... Да и хер с ними со всеми....
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Ждём с ,очко открыто.милости просим.
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