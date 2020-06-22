Карантин з 22 червня можуть посилити: що відбувається в регіонах України. Оновлюється
В Україні можуть посилити карантин з 22 червня
Рішення прийматиме місцева влада окремо в кожній області
Згідно з даними МОЗ, в "зоні ризику" знаходяться 10 регіонів
Протиепідемічні заходи вже посилили в Одесі, на черзі – Київ
Карантин в Україні можуть посилити
В Україні з 22 червня можуть посилити карантин у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19. При цьому рішення в кожній окремій області буде приймати місцева влада.
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Першою в Україні в понеділок карантин посилила Одеська область. Раніше Львівська та Житомирська області продовжили карантин до 22 червня. При цьому адаптивний карантин по всій Україні діє до 31 липня.
На черзі – Київська область, де можуть повернутися до жорстокого карантину в будь-який момент. Як повідомляв голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, показник Інцидентності в столиці наблизився до критичної позначки.
Крім того, з 22 червня відбуватиметься посилення карантинних заходів в тих областях України, де це необхідно.
У яких областях можуть посилити карантин
Регіони, які знаходяться в "групі ризику" і потребують посилення карантину, будуть визначатися відповідно до новою методикою, яку розробив Кабмін. Її ключовий момент – відмова від показника інцидентності.
Області, які не готові до ослаблення карантину, будуть визначатися на місцевому рівні за допомогою таких ознак:
завантаженість ліжок в закладах охорони здоров'я – більше 50%;
середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів – менш ніж 24 на 100 тисяч населення протягом тижня;
коефіцієнт виявлення випадків коронавірусу – більше 11%;
показник динаміки зростання випадків COVID-19 – більше 10%.
Також обласна комісія зможе приймати рішення про закриття на карантин окремих населених пунктів або сфер діяльності за рекомендацією головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.
Які області в групі ризику
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я на 21 червня, в Україні дев'ять областей та Київ не готові до наступного етапу ослаблення карантинних заходів, а саме:
Чернівецька область
Рівненська область
Львівська область
Закарпатська область
Волинська область
Тернопільська область
Івано-Франківська область
Вінницька область
Житомирська область
м. Київ
Показник відповідності регіонів для ослаблення карантину (МОЗ)
Карантин в Одесі
З 22 червня в Одесі посилили протиепідемічні заходи. Таке рішення прийняла місцева Обласна комісія ТЕБ та НС, передає сайт міської ради.
У місті заборонили:
перебувати в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту – масках або респіраторах;
перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або його спеціальний статус;
самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
відвідувати навчальні заклади групами більше 10 осіб. За винятком участі в державній підсумковій атестації, зовнішньому незалежному оцінюванню, вступних іспитах;
проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні) заходи за участю більше однієї людини на 5 кв. метрів площі будівлі або території;
діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
За дотриманням карантинних заходів стежитимуть правоохоронці.
Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на ранок понеділка, 22 червня, в Україні офіційно підтверджений 37 241 випадок коронавірусної інфекції. У порівнянні з попереднім днем, за минулу добу кількість хворих знизилася – 681 новий заражений.