Карантин в Україні вб'є 10 тисяч осіб: Комаровський зробив несподівану заяву

Карантин в Україні через коронавірус COVID-19 врятує близько 10 тисяч людей похилого віку, але він стане причиною такої ж кількості смертей тих, кого не прооперують з приводу інших хвороб або кому не буде своєчасно надано медичну допомогу.

Таку думку висловив відомий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю виданню "Гордон". Він зазначив, що за нинішніх умов проблемою стане і те, що поліклініки практично припинили робити планові щеплення.

"Я чітко можу сказати: так, все дуже складно, тому що – зараз я говоритиму страшні речі – ми ввели суворий карантин і цим карантином можемо реально врятувати близько 10 тис. життів людей похилого віку", – сказав лікар.

Комаровський зробив несподівану заяву про карантин в Україні. Ілюстрація

"Але ми також вб'ємо не менш 10 тис. тих, хто не буде зараз своєчасно прооперований з приводу ішемічної хвороби серця, хто не буде вчасно прооперований з приводу онкології, хто зараз лежатиме вдома з матковими кровотечами, у кого буде гострий геморой і у кого буде ще купа хвороб, які зажадають оперативного втручання" , – наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус станом на ранок 24 березня уразив уже понад 381 тисячу осіб в усьому світі та проник у 180 країн. Особливо активною пандемія виявилася в Європейському Союзі і США, тоді як у Китаї пішла на спад. В Україні, де офіційно підтверджені 73 випадки зараження і ще сотні під підозрою, ввели обмеження.

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