Карантин в Україні: в МВС розповіли, як будуть ловити порушників

Під час карантину в Україні через коронавірус патрульна поліція буде зупиняти громадський транспорт, щоб виявляти порушників правил епідеміологічної безпеки.

Про це в ефірі ObozTV розповів речник МВС Артем Шевченко, коментуючи нову норму щодо кількості пасажирів у громадському транспорті та наявності в них захисних масок.

"Безсумнівно, всі структури МВС готові працювати в посиленому режимі для того, щоб виконати той обсяг повноважень і обов'язків, який покладено на них у зв'язку з цією особливою ситуацією і з тим, що треба забезпечити санітарно-гігієнічну і епідеміологічну безпеку", - зазначив спікер МВС.

За його словами, патрульна поліція під час набуття чинності новими нормами закону отримає повноваження контролювати дотримання пасажирськими перевізниками різних форм власності цих обмежень.

"Транспортні засоби є повністю підконтрольними і підзвітними патрульній поліції, тому патрульна поліція зможе їх вибірково зупиняти, тому що не можна за кожним транспортним засобом, автобусом або трамваєм, закріпити поліцейського", - заявив Шевченко.

"Якщо хтось порушує, патрульний поліцейський має всі повноваження перевірити кількість пасажирів у тому чи іншому транспортному засобі і в разі встановлення порушення накласти адміністративне стягнення на водія транспортного засобу. А можливо, якщо будуть знайдені докази, що він це робить за вказівкою свого керівництва, то і на службову особу автотранспортного підприємства також", - розповів він.

Спікер МВС вважає, що водії транспортних засобів мають можливість припиняти порушення пасажирами карантинних норм: "Пасажири ж не можуть замість водія транспортного засобу сісти за кермо і поїхати. Водій має повне право не здійснювати рух, якщо є порушення тієї чи іншої норми".

politeka.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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