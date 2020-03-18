Карантин в Україні: в МВС розповіли, як будуть ловити порушників

Під час карантину в Україні через коронавірус патрульна поліція буде зупиняти громадський транспорт, щоб виявляти порушників правил епідеміологічної безпеки.
Про це в ефірі ObozTV розповів речник МВС Артем Шевченко, коментуючи нову норму щодо кількості пасажирів у громадському транспорті та наявності в них захисних масок.
"Безсумнівно, всі структури МВС готові працювати в посиленому режимі для того, щоб виконати той обсяг повноважень і обов'язків, який покладено на них у зв'язку з цією особливою ситуацією і з тим, що треба забезпечити санітарно-гігієнічну і епідеміологічну безпеку", - зазначив спікер МВС.
За його словами, патрульна поліція під час набуття чинності новими нормами закону отримає повноваження контролювати дотримання пасажирськими перевізниками різних форм власності цих обмежень.
"Транспортні засоби є повністю підконтрольними і підзвітними патрульній поліції, тому патрульна поліція зможе їх вибірково зупиняти, тому що не можна за кожним транспортним засобом, автобусом або трамваєм, закріпити поліцейського", - заявив Шевченко.
"Якщо хтось порушує, патрульний поліцейський має всі повноваження перевірити кількість пасажирів у тому чи іншому транспортному засобі і в разі встановлення порушення накласти адміністративне стягнення на водія транспортного засобу. А можливо, якщо будуть знайдені докази, що він це робить за вказівкою свого керівництва, то і на службову особу автотранспортного підприємства також", - розповів він.
Спікер МВС вважає, що водії транспортних засобів мають можливість припиняти порушення пасажирами карантинних норм: "Пасажири ж не можуть замість водія транспортного засобу сісти за кермо і поїхати. Водій має повне право не здійснювати рух, якщо є порушення тієї чи іншої норми".
politeka.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Через оголошеного загальнонаціонального карантину та обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху.
Крім того, з 12:00 18 березня забороняється залізничне, авіа- та автобусне міжміське і міжобласне сполучення.
Містом можна перевозити до 10 осіб в маршрутних таксі та в таксі і до 20 осіб у тролейбусах, автобусах і трамваях.
Верховна Рада 17 березня прийняла закон, спрямований на протидію коронавірусу. Він передбачає штрафи та кримінальну відповідальність за порушення правил щодо карантину.
Також президент Володимир Зеленський висловився про необхідність заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включаючи обряди і церемонії.
Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться по буднях о 21:00 на ObozTV.
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