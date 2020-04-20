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20 квітня • оновлено в 21:10
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Карантин в Україні продовжать, але послаблять: Шмигаль анонсував рішення Кабміну

31.4т
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Карантин в Україні, введений через поширення пандемії коронавірусу, найімовірніше, продовжать після 24 квітня, проте, деякі його заходи можуть пом'якшити.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Що саме мається на увазі, чиновник не уточнив, проте додав, що пом'якшення деяких заходів відбудеться вже в найближчий тиждень.

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Зокрема, він навів нещодавно отримані Кабміном розрахунки Національної Академії наук України, згідно з якими очікується два піки захворюваності. "Це, орієнтовно, на кінець квітня і між 3 і 8 травня", – зазначив прем'єр-міністр.

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Разом з тим, він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

"Ми на засіданні Кабміну, швидше за все, продовжимо карантин, грунтуючись на цих розрахунках. Але плануємо пом'якшити деякі заходи в двох-трьох сферах уже на цьому тижні", – зазначив Шмигаль.

Остаточне рішення буде ухвалено на засіданні Кабінету міністрів на цьому тижні.

Відзначимо, раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин як мінімум до травня. Швидше за все, дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), при цьому левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що якщо українці будуть дотримуватися карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великдень, то його почнуть послаблювати вже 24 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
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Сергеева Алена
Сергеева Алена
Смешно же , специально не закрыли храмы чтобы была причина продлить этот ужас . А где брать деньги ????? Зеленский может пора в квартал ? В Канаде платят по 2000 каждый месяц тысячи уе тем кто потерял работу . А тут просто маты одни !!!!
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Tykhoplav Mykyta
Tykhoplav Mykyta
Кто то имеет доверие к сказаному этим персонажем?Ставьте диз.
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