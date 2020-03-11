Ну хто ж буде сперечатися з необхідністю карантину?
Це як сперечатися з необхідністю копати бліндаж на передовій.
Однак.
У мене є ряд наївних запитань.
Якщо вже я почав порівнювати ситуацію з передовою, скажіть, а у нас є хоч який-небудь план оборони, крім бліндажів?
Пересидіти обстріл в бліндажі - це правильно. А ось сидіти під землею під час повноцінної атаки - навіть не ілюзія безпеки. Це гарантоване очікування кінця.
Скажіть, а що там з планом взагалі?
Які сили і засоби задіяні? Що на флангах, що в тилу?
Обмеження на масові заходи і карантин для школярів і студентів - це добре.
А куди подінуться кілька мільйонів дітей відразу і в цілому по країні? Особливо, молодшого віку? Та й старшого, у яких весна буде свербіти в усіх місцях.
Що передбачено для їх батьків? З ким залишити вдома молодших? Як стежити за старшими?
А наскільки будуть захищені діти, що сидять вдома, до яких батьки їдуть в набитому метро і маршрутках? Що проходять через супермаркети по дорозі з роботи, на якій немає карантину?
Якими методами будуть захищати їх батьків в місцях неминучого скупчення?
Що з церквами?
Що з контролем і скасуванням закордонних рейсів?
Що з контролем населення, що переміщається всередині країни, що знаходиться на карантині?
Що з аеропортами, вокзалами, автовокзалами, в'їздами в міста - і всією цією нудною інфраструктурою?
А що там з карантинними койками у лікарнях? А з мобільними карантинними шпиталями?
А з медичними протиепідемічними групами?
А з тест-системами?
А з дезінфекцією?
А з масками, які масово продавали за кордон останні місяці?
А з запасом ліків?
А з запасом продуктів і води, на критичний випадок?
А з готовністю силових структур, включиться в забезпечення заходів?
А з захистом від вірусу самих силових структур?
А з захистом і забезпеченням воюючою армії?
Що з інструктажем населення? Як берегтися (по пунктам і з кожної праски)? Що робити?
Що не робити? Куди і як звертатися коли захворів?
Що робити, якщо хворий не бажає їхати в карантин?
Як уникнути паніки?
Хто захистить від проявів паніки, якщо умовними Санжарами стане, скажімо, Київ?
Ой, а що з Верховною Радою, в якій "збіговисько" "монобольшості" куди більше 200 чоловік?
Вони встигнуть, не шкодуючи себе, прийняти все, через що ми готові вийти на вулицю?
Або посидять в ізоляторі, для загальної гарантованої безпеки?
Хто відповість мені на ці питання? Чому я до сих пір не бачу хоча б часткових відповідей на них?
Хоча б ознак дії?
Хто переконає мене, що необхідні, але непотрібні без інших, заходи, вводяться владою з похвальною швидкістю, щоб захистити мене від вірусу?
А не просто, щоб захистити себе від мене?
Або танці з карантином - це черговий цирк?
Тому, що якщо немає відповіді на мої запитання - вірус все одно прийде.
Ну, або не він сам - а паніка його імені. Яку старанно гріють вже місяць, без всякої реальної дії. Крім дешевих, і трохи огидних шоу з "обсерваціями".
Я готовий до карантину, і будь-яких заходів з оборони від вірусу.
Я не готовий до імітації, бо знаю, чим вона закінчується в критичній ситуації.
Думайте, дивіться, задавайте питання, домагайтеся відповідей.
Ні в одному карантині не заборонено думати.
Не бійтесь, і не панікуйте. Будьте обережні і розумні.
Бо є зараза гірше, і небезпечніше ніж коронавірус.
І її влаштовує ваша паніка і розпач.
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