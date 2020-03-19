Почалося внутрішнє інфікування: Ляшко висловився про посилення карантину

Україна тільки почала вводити карантинні заходи через коронавірус, але в подальшому їх можуть посилити.

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Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

"Україна тільки перебудовується. Ми тільки починаємо вводити карантин. Надалі він може бути ще більш жорстким", – сказав він.

Ляшко наголосив, що в країні вже зафіксовані випадки, коли люди заразилися безпосередньо всередині країни.

"Тому нам потрібно мобілізуватися, щоб отримати позитивний результат усіх превентивних заходів, які ми вводимо", – закликав головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні кількість заражених досягла 21 людини, троє з яких – померли. Випадки зафіксовані в Чернівецькій, Дніпропетровській, Київській, Житомирській, Івано-Франківській та Донецькій областях, а також у Києві.

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