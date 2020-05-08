Карантин в Україні: Ляшко анонсував зміни в плані Кабміну

План виходу України з карантину, раніше представлений Кабінетом міністрів, буде переглянутий.

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Як повідомив у коментарі LB.ua головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, Міністерство охорони здоров'я комунікує з Міністерством освіти щодо питання роботи садків і шкіл.

Віктор Ляшко

Так, за його словами, рішення щодо дитячих садочків має з'явитися 22 травня – "або ми їх відкриваємо, або говоримо, в якій етап вони потрапляють".

Головний санлікар припустив, що дошкільні установи відкриються в деяких регіонах або ж тільки для окремих категорій населення – зокрема для дітей медпрацівників, яким потрібно бути на роботі і яким ні з ким залишити дітей.

Згідно з початковим планом, садки мали запрацювати разом з іншими навчальними закладами тільки на четвертому етапі з п'яти. Виняток – випускні класи в школах, які відкриють на другому етапі.

Також Ляшко зазначив, що планові операції в лікарнях поновлюються, але не на 100%.

"Насамперед повинні проводитися ті операції, які були заплановані ще на березень-початок квітня. Щоб деякі з них не довелося перенести в ургентні. Також ми перенесли стоматологічну допомогу з четвертого етапу на перший. Ми розуміємо, що може бути ризик інфікування, але є запропоновані європейською практикою санітарні норми, і стоматологи, як медики, впевнений, будуть їх дотримуватися", – підкреслив він.

Самі критерії етапів виходу з карантину також можуть бути переглянуті.

"Ми розглядаємо можливість впровадження адаптивного карантину на другому етапі – тобто зняття обмежень не по всій країні, а в деяких областях, залежно від показників захворюваності", – нагадав головний санлікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 11 травня влада в регіонах України має право посилювати ті чи інші карантинні заходи залежно від ситуації, тобто діятиме так званий адаптивний карантин.

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