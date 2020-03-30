Карантин в Україні через пандемію коронавірусу триватиме мінімум два місяці.

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, посилаючись на те, як протікає ситуація з поширенням COVID-19 в Україні і Європі.

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"Зараз у нас продовжений [карантин] до 24 числа [квітня], але там подивимося. Я думаю, що як мінімум два місяці нам всім доведеться сидіти, як і у всій Європі, в карантинному стані", – сказав міністр.

Таким чином, карантин в Україні може затягнутися мінімум до 12 травня.

Арсен Аваков МВС

Як писав OBOZREVATEL, спочатку Кабмін оголосив про введення карантину в Україні на період з 12 березня по 3 квітня, проте недавно було прийнято рішення продовжити його до 24 квітня.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв про те, що карантин і режим НС в Україні готові будуть скасувати раніше, але лише в разі, якщо поширення коронавірусу буде зупинено.

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