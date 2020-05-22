Так, друзья — сегодня будет очень интересный пост с уникальными ретроспективными фото. В уже далёком 1990 году фотограф Пьер Перрин (Pierre Perrin) побывал в Советском союзе, посетил лагерь под названием "Пермь-35" и сделал уникальные фотоснимки места, называемого "последним лагерем ГУЛАГа" — в "Перми-35" начиная с довоенных времен содержались заключенные, большая часть из которых была так называемыми "политическими".

Свою историю "Пермь-35" начинает практически с первых лет существования советской власти. В 1920 году состоялся "Восьмой всероссийский съезд Советов" (СССР тогда ещё не существовало), на котором было решено построить на Урале четыре мощные электростанции, в том числе и на реке Чусовой, после чего в этом районе началось строительство рабочих объектов. ГЭС в итоге так и не были построены, но уже частично возведенную инфраструктуру было решено использовать для создания лагерей, одним из которых и стал "Пермь-35", пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

За прошедшие годы "Пермь-35" несколько раз меняла своё название и количество лагерных пунктов — после смерти Сталина лагерей стало меньше, а на месте бывших жилых бараков для раскулаченных и сосланных спецпереселенцев возник поселок Центральный. В 1972 году в "Перми-35" была создана Зона ВС389/35, предназначенная для "особо опасных государственных преступников", проще говоря — политзэков, последних из которых освободили только после распада СССР. На стене одного из бараков до сих пор сохранилась надпись — "Отсюда уходили на волю последние политические заключенные коммунистического режима". Фактически колония входила и являлась частью структуры ГУЛАГа.

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ о том, как, как жили последние заключенные советского периода колонии "Пермь-35", которую называют "последним лагерем ГУЛАГа".

02. Для начала немного о том, что представляет собой лагерное поселение и чем оно отличается от "крытой" (так на уголовном жаргоне называют тюрьму). В отличе от тюрьмы, которая представляет собой замкнутое помещение с небольшим прогулочным двориком, лагерь занимает довольно обширную территорию, состоящую из жилых бараков и нескольких других зон, каждая из которых часто огорожена собственным периметром. Зона вокруг жилых бараков называется локальной зоной или "локалкой", зона с рабочими бараками (где размещаются цеха, в которых работают заключенные) — промзоной или "промкой". Названия зон могут различаться, но общее устройство всех лагерей примерно такое.

А вот так выглядит внешняя ограда лагеря — заключенные держались за тройной оградой, поверх которой шли провода под напряжением. Ещё в кадре можно увидеть вышку часового (как правило, автоматчика Внутренних войск):

03. Каждое утро все заключенные проходили перекличку — на ней проверялось наличие всех заключенных на территории лагеря, а также состояние здоровья каждого из них (готов заключенный к работам или нет).

04. "Локалка" охранялась, как правило, достаточно хорошо, территорию могли партрулировать солдаты внутренних войск со специально обученными собаками.

05. После переклички заключенных вели на работу.

06. Переход из "локалки" в "промку":

07. Одно из предприятий в промзоне — металлообрабатывающий цех, в котором работали некоторые заключенные лагеря. Заключенный Богдан Климчак подметает пол:

08. Заключённый Виктор Филатов возле своего металлообрабатывающего станка. На задней стене можно увидеть типовые советские плакаты по ТБ, которые можно было встретить и на "обычных" заводах.

09. Ещё одно предприятие лагеря "Пермь-35" — швейный цех. Заключенный Леонид Любман работает на швейной машине. Заключенным доверяли шить одежду, которая не требует высокого качества изготовления — рабочие штаны и рукавицы, стеганные ватники, рабочие халаты и т.д.

10. Возврат с работ. Обратите внимание на советское агитанционное граффити 1970-х годов, выглядящее в уральском лагере весьма сюрреалистично:

11. Коридоры внутри лагерного общежития:

12. Душ после рабочего дня:

13. Арестант по фамилии Беликов отдыхает на своей кровати:

14. А это — обед в лагерной столовой. На обед у заключённых какая-то густая баланда, вроде горохового супа. На столах можно увидеть нарезанный хлеб-"кирпич" и солонки, сделанные из пластиковых бутылочек.

15. Трое политзаключенных, делящих одну одиночную камеру. Слева — Александр Голдович, 25-летний заключенный, получивший 15+5 лет лагерей за дезертирство из армии и "передачу информации врагу". В центре — Олег Михайлов, 35-летний бывший тренер по тяжелой атлетике. Большую часть 1970-х годов Олега продержали в психбольнице, а в 1979-м осудили на 13 лет лагерей за попытку бегства из СССР.

16. Одиночный карцер, именуемый также "холодильником". Сюда можно было попасть за "отрицалово" (нарушение правил режима содержания) а также за другие проступки, часто мелкие и незначительные.

17. Лагерный больничный барак.

18. Развлечений у заключенных особо не было. Можно было завести "домашнее животное" из живущих в лагере котов:

19. И почитать книги в лагерной библиотеке:

20. Была ещё вот такая общая комната отдыха с телевизором. Не знаю, как часто и кому можно было его смотреть.

21. Начальник "Перми-35" тех лет, полковник Николай Осин (на фото в центре).

Ну как, что скажете? Как вам быт заключенных в позднем СССР?

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